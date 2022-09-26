Sonbahar depresyonunun belirtileri ve tedavisi

🔶 Sonbaharda yaşanan mevsim dönüşümü, insanların ruh hallerinde de değişime sebebiyet verir. Kısalan günler, azalan güneşlenme süresi, yağmurlu ve karanlık günler bazı insanları daha fazla etkiler ve ortalama 2-3 hafta süren sonbahar depresyonunu yaşamalarına neden olur.

🔶 Sonbahar depresyonu ile ilgili değişik görüşler öne sürülse de iki ayrı neden üzerinde durulur. İlki, sonbaharın ve kışın gelişiyle birlikte azalan güneş ışığının hormonları ve uykuyu düzenleyen biyolojik saatin bozulmasına neden olduğuyken ikinci neden olarak ise güneş ışığının azalması sebebiyle beyindeki kimyasal maddelerin salgılanmasındaki sorunların kişiyi depresyona açık hale getirdiği görüşüdür.

Yenilikten Kaçınma: Neofobi