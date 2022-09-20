Yenilikten kaçınma: Neofobi

🔶 Neofobi, yeni durumlardan kaynaklı gelişen sürekli ve anormal korku durumudur. Hafif formunda, yeni şeyler denemekten ve rutinden kopmak istememek gibi semptomlarla ortaya çıkabilir. Araştırmalarda, neofobi genellikle tat çalışması ile ilişkilendirilir. Gıda neofobisi, pediatrik psikolojide önemli bir endişe kategoridesindedir.

🔶Psikososyal faktörler , bir çocuğun gıda neofobisi geliştirmesine neden olabilir. Küçük yaşlarda çocuklar, ebeveynlerin yiyecek tercihlerini dikkatlice izler ve bazı gıdalardan kaçınmaları durumunda yeme konusunda neofobik eğilimler gösterebilir.

📌 Korku Nedir?

Korku, mantık ve irade ile kontrol altında tutulamayan, bireyin içini daraltan bir yakın tehdit hissidir.

Ivan Pavlov: Klasik Koşullanmanın Keşfi