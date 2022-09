Ivan Pavlov: Klasik Koşullanmanın Keşfi

Ivan Pavlov'un ünlü klasik koşullanma deneyi şu şekildedir:

🔶 Ivan Pavlov'un denek olarak seçtiği köpeğe ilk olarak birkaç kez zil çalınır. Ama köpek tepki veremez. Sonradan et verilince köpeğin salyaları akar. Sonra et ile birlikte zil çalınır. Sonradan et verilmediği halde zil çalındığında köpeğin ağzının suyunun aktığı gözlemlenir. Şartlı ya da şartlandırılmış refleks denen şey de budur.

🔶 Deney sonunda köpek, sadece kulak kabartması beklenen zil sesine karşı salgı akıtmayı öğrenir. Bu durumda köpeğe, hiç ilgisi olmayan bir uyarıcı karşısında salya akıtması öğretilir. Bu olayda et, koşulsuz yani doğal uyarıcıdır. Şartlı ya da şartlandırılmış refleks denen olay da budur.

Pavlov, bu davranışın, psikolojik etkinlikle özdeş olan yüksek düzeyde sinir etkinliğinin belirtilerinden biri olduğunu öne sürer ve psikoloji alanında geçerli tek yaklaşımın deneysel yöntem olduğunu vurgular.

Hayati Farkındalığımız: Algı