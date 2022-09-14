Ivan Pavlov: Klasik Koşullanmanın Keşfi

🔶 Yaşamını bilime ve kurucusu olduğu psikofizyoloji ve deneysel psikoloji alanlarına adayan Ivan Pavlov, çalışmalarına yaşamının sonuna kadar ara vermeden devam eder. Kendisini çalışmalarına o kadar adamıştır ki günlük işlerle hiç ama hiç ilgili olmaz, bilimle ilişkisi olmayan olayları takip etmeyen biridir.

🔶 Hatta 1917'de Bolşevik devrimi olduğu gün, laboratuvara gecikerek gelen asistanlarına neden geç kaldıklarını dahi sorar. Devrim için Pavlov, asistanlarına; ''Dışarıda olan şeyler bizi ilgilendirmez, biz işimize bakalım.'' sözünü söyler.

Kusursuzluk Sanrısı: Ördek Sendromu