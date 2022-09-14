Ivan Pavlov: Klasik Koşullanmanın Keşfi
Koşullu refleks kavramının geliştirilmesini sağlayan hekim ve fizyoloji uzmanı Ivan Petroviç Petrov, özellikle köpeklerle yaptığı çalışmaları ile dikkat çeker. Pavlov'un köpeğini duymayan yoktur. Peki, bütün hayatını bilime adayan Nobel ödüllü bilim insanı Ivan Petroviç Petrov kimdir?
Giriş Tarihi: 14.09.2022
13:55
Güncelleme Tarihi: 15.09.2022
11:46
Ivan Petroviç Pavlov kimdir?
🔶
Rus hekim ve fizyoloji bilgini Ivan Petrovich 14 Eylül 1849 yılında Pavlov, Ryazan, Rusya'da doğdu. Koşullu refleks kavramının geliştirilmesini sağlayan araştırmalarıyla tanındı.
🔶
1870'te Petersburg Üniversitesi'nde kimya ve fizyoloji öğrenimi görmeye başladı. 1879′da Petersburg'daki Çarlık Tıp Akademisi'nden mezun olduktan sonra Almanya'ya giderek kardiyovasküler fizyoloji bilgini ile gastroentestinal fizyoloji bilgini Carl Ludwig Rudolf Heidenhain'in yanında araştırmalar yaptı. 1904 yılında fizyoloji ve tıp alanında aldı. Nobel Ödülü
Carl Ludwig kimdir? Alman hekim ve fizyologtur. Fizyolojinin tüm alanlarında kullanılan anlayış, yöntemler ve cihazlar üzerinde oldukça etkili olmuştur. 1932'den beri Carl Ludwig Onur Madalyası, Alman Kardiyoloji Derneği tarafından kardiyovasküler araştırma alanındaki başarılı araştırmacılara verilir.
Rudolf Heidenhain kimdir? Kas ve sinir fizyolojisini içeren çalışmaları ve fizyolojik termoelektrik çalışmalarına katkı sağlayan bir Alman fizyologtur.
Refleks nedir? Refleks, türlü uyarılara karşı doğuştan belirlenen öğrenilmemiş yanıtları oluşturan istemsiz sinir sistemi faaliyetidir.
İletişimin Temel Ögesi: Beden Dili
Pavlov'un çalışmaları
🔶
Pavlov'un İlk bağımsız araştırması "üzerinedir. dolaşım sisteminin fizyolojisi" 1888 - 1890 yılları arasında St. Petersburg'da Botkin'in laboratuvarında kalp fizyolojisi ve kan basıncının düzenlenmesi üzerine araştırmalar yapar. Bu arada çok usta bir cerrah olur ve çeşitli kimyasal ve psikolojik uyarıcıların kan basıncına etkisini saptamak için bir köpeğin uyluk atar damarına anestezi yapmadan ve ağrısız biçimde kateter takar.
🔶 Kalp sinirlerini kesip açığa çıkarıp, kalp atımının şiddetini kalp sinir ağına gelen sinir liflerinin düzenlediğini bulur. 1890'da
Çarlık Tıp Akademisi'nde fizyoloji dersleri vermeye başlar. Deneysel Tıp Enstitüsü'nde hayvanlar üzerinde detaylı cerrahi işlemler uygular.
İnsanların en iyi duygusal silahı: Psikolojik İşkence
🔶 Yaşamını bilime ve kurucusu olduğu
çalışmalarına yaşamının sonuna kadar ara vermeden devam eder. Kendisini çalışmalarına o kadar adamıştır ki günlük işlerle hiç ama hiç ilgili olmaz, bilimle ilişkisi olmayan olayları takip etmeyen biridir. psikofizyoloji ve deneysel psikoloji alanlarına adayan Ivan Pavlov,
🔶 Hatta 1917'de
laboratuvara gecikerek gelen asistanlarına neden geç kaldıklarını dahi sorar. Devrim için Pavlov, asistanlarına; , Bolşevik devrimi olduğu gün ''Dışarıda olan şeyler bizi ilgilendirmez, biz işimize bakalım.'' sözünü söyler.
Kusursuzluk Sanrısı: Ördek Sendromu
🔶
ve bu konu üzerine çalışmalar yapmaya başlar. Genellikle belirli tepkilere koşullanan köpekler, Pavlov'un gözlemlerine göre her gün kendilerine yemek getiren asistanın, daha ayak seslerini duydukları anda salya salgılamaya başlar. Bu gözlem, Pavlov'un yapacağı büyük çalışmaya ön ayak olur. Ivan Pavlov, 1890'lı yıllarda köpekler üzerine yaptığı bir araştırmada, köpeklerin daha yiyecek kendilerine gelmeden önce salya salgılamaya başladığını keşfeder
Aranılan değil var olan duygu: Mutluluk
şu şekildedir: Ivan Pavlov'un ünlü klasik koşullanma deneyi
🔶
Ivan Pavlov'un denek olarak seçtiği köpeğe ilk olarak birkaç kez zil çalınır. Ama köpek tepki veremez. Sonradan et verilince köpeğin salyaları akar. Sonra et ile birlikte zil çalınır. Sonradan et verilmediği halde zil çalındığında köpeğin ağzının suyunun aktığı gözlemlenir. Şartlı ya da şartlandırılmış refleks denen şey de budur.
🔶 Deney sonunda köpek, sadece kulak kabartması beklenen zil sesine karşı salgı akıtmayı öğrenir. Bu durumda köpeğe, hiç ilgisi olmayan bir uyarıcı karşısında salya akıtması öğretilir.
Bu olayda et, koşulsuz yani doğal uyarıcıdır. Şartlı ya da şartlandırılmış refleks denen olay da budur.
Pavlov, bu davranışın, psikolojik etkinlikle özdeş olan yüksek düzeyde sinir etkinliğinin belirtilerinden biri olduğunu öne sürer ve psikoloji alanında geçerli tek yaklaşımın deneysel yöntem olduğunu vurgular.
Hayati Farkındalığımız: Algı