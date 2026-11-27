İnsanların en iyi duygusal silahı: Psikolojik işkence

1 /9 DUYGU SÖMÜRÜSÜ















❗️ Duygu sömürüsü sadece aciz insanların kullandığı bir yöntem değildir. Güçlü olan ve uzun süre sizi sömürmek isteyen insanlar da duygu sömürüsünü ustalıkla kullanır.

❗️ Duygu sömürüsü yapı olarak dilencilikle çok karıştırılır. Oysa bu eylemde kişiden bir seferlik çıkar sağlanmaz. Defalarca ve uzun süre karşı tarafın ruhundan enerji çalınır.

"Beni seviyorsan…" ♦️

"Madem beni çok seviyorsun o zaman….." ♦️

"Annelik hakkımı helal etmem." ♦️

"Sen bilirsin, ben lafımı dedim." ♦️

"Ben bunu beceremem ki, sen daha iyi yapıyorsun." ♦️

"Sen git, ben bakarım başımın çaresine. Tamam, tamam sorun yok, ben takılırım." ♦️

❕ Bu tür davranışlara maruz kalmamak için izlenebilecek tek yol, muhatabınız ile konuşmaktır. Herkes bunu kolayca kabullenmeyecektir. Ama karşı taraf durumun farkında olduğunuzu anladığı zaman sizi amaçları için kullanmayı bırakıp insan olarak değerlendirecektir.