İnsanların en iyi duygusal silahı: Psikolojik işkence
Psikolojide sayamayacağımız kadar çok teknik mevcut. Bu tekniklerden en kötüsü ise psikolojik işkence teknikleri. Bu taktiklerin bir kısmı kasıtlı olarak yapıldığı gibi büyük bir kısmı ise farkında olarak yaptıklarımız. Oysa bizim en önemli örneğimiz olan Resulullah (SAV) insanlara karşı çokça merhametli idi.
❗️ Duygu sömürüsü sadece aciz insanların kullandığı bir yöntem değildir. Güçlü olan ve uzun süre sizi sömürmek isteyen insanlar da duygu sömürüsünü ustalıkla kullanır.
❗️ Duygu sömürüsü yapı olarak dilencilikle çok karıştırılır. Oysa bu eylemde kişiden bir seferlik çıkar sağlanmaz. Defalarca ve uzun süre karşı tarafın ruhundan enerji çalınır.
"Beni seviyorsan…" ♦️
"Madem beni çok seviyorsun o zaman….." ♦️
"Annelik hakkımı helal etmem." ♦️
"Sen bilirsin, ben lafımı dedim." ♦️
"Ben bunu beceremem ki, sen daha iyi yapıyorsun." ♦️
"Sen git, ben bakarım başımın çaresine. Tamam, tamam sorun yok, ben takılırım." ♦️
❕ Bu tür davranışlara maruz kalmamak için izlenebilecek tek yol, muhatabınız ile konuşmaktır. Herkes bunu kolayca kabullenmeyecektir. Ama karşı taraf durumun farkında olduğunuzu anladığı zaman sizi amaçları için kullanmayı bırakıp insan olarak değerlendirecektir.
❗️ Bu tarz istek ve teknikler modern dünyada oluştu. 2000'li yılların öncesinde yeni insan kazanmak zor olduğu için, kaybetmek de çok istenen bir durum değildi.
❗️ Nasıl ki cep telefonu değiştirmek güzel geliyorsa, arkadaş tüketmek de artık duygusal kapitalizmle normal geliyor insana.
"Neyse ben bir şey demiyorum." ♦️
"Git de o yapsın sana bu işi." ♦️
"İşim gücüm yok bir de sana trip mi atacağım." ♦️
"Ölsem de kurtulsan." ♦️
"Ne yaparsan yap. Ama sonra bana gelip…" ♦️
❕ Bu cümlelerin üzerine kurulu, bu tür konuşmaların ötesine geçilemeyen ilişkiler ne yazık ki sağlıklı değildir ve iki tarafı da olumsuz etkiler. Kimseye faydası olmadığı gibi sonraki ilişkilerin de temelini zedeler.
KÜSME VE ALINGANLIK
❗️ Küsen insan acizdir. Gücü yetmediği için küser. Durumu değiştirmeye ya da daha güzel yapmaya gücü yetmediği için küser. Bu tür kişiler arkadaş gruplarında ilgi merkezi olmadığı sürece kaos oluştururlar. Olay bir şekilde onlara dönmelidir.
"Lütfen benimle ilgilen, lütfen şımart beni." ♦️
"Bana önemli olduğumu söyle, lütfen bensiz olmayacağını anlat." ♦️
"Her şeyin merkezinde ben varım öyle değil mi?" ♦️
❕ Küsene dokunmayın. Sizsizliği öğrensin. Çünkü bir kere taviz verirseniz, şantaj hep devam eder. İşe yaradığını gördüğü en basit teknik onun için iletişim yöntemi olur.
❗️ Bu çok süründüren bir işkence tekniğidir. Gitme korkusunu yaşatmak… Hatta çoğu zaman kıskandırmak.
"E o zaman ben başkasının annesi olayım." ♦️
"Ben öleyim o zaman, Allah canımı alsın." ♦️
❗️ Bu tür insanlar sizin herhangi bir durumdan keyif almanız halinde kıskançlığın devreye girmesiyle size müdahale etmek isterler. Çünkü ilgi odağı olmaya o kadar isteklidirler ki, sizin onsuz eğlenebilmenize katlanamazlar.
"Ne kadar iyi anlaşıyorsunuz, ben gideyim siz takılın madem." ♦️
"Sen keyfine bak ben çıkıyorum, daha da mutlu olursun zaten." ♦️
❗️ Bu ağır bir silahtır. İnsanları dışlamak onlarda kalıcı zararlar bırakır. Özellikle gençlerde intihara kadar giden sonuçlar doğurabilmektedir. Bununla başa çıkabilmek için koşarak dahil olacağınız başka bir grup ararsınız.
"Sen oraya uygun musun?" ♦️
"Tıp senin neyine, sen hukuk yaz." ♦️
"Bu niye bizimle geliyor ki? Orada sıkılır, anlamaz." ♦️
❕ En çok dışlananlar, ruhlarına sinen bu duyguyu başkalarına da uygular. O da başkalarını dışlar. Unutmayın kötülük bulaşıcıdır.
❕ Bir gruba dahil olmak için her şeyi yapanlar var. Onlar gibi giyinmek, onlar gibi konuşmak... Dışlanma ve psikolojik şiddet en bariz çocuklarda oluşuyor ve buna aile dikkat etmezse ömür boyu kalacak hasarlar ortaya çıkabiliyor. Ailelerin bu konuda uyanık olup çocuklarını ve onların çevrelerini gözlemeleri çok önemli.