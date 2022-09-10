Kusursuzluk sanrısı: Ördek sendromu

🔴 İlk olarak Stanford Üniversitesi tarafından ortaya atılan ördek sendromu, öğrencilerin herhangi bir sıkıntı, depresyon, kendinden şüphe etme kaygılarını bastırırken sakin görünme becerilerini ifade eder. Mücadele etmeden veya çaba göstermeden başarma izlenimini başkalarının bilhassa bilmesini isteyecek şekilde görüntüleri yaymaya-yayınlamaya olanak sağlayan sosyal medya kullanımının yoğunlaşması da bununla ilgilidir.

🔴 Burada karşımıza çıkan, "İnsanlar sahiden göründükleri kadar mutlu, zengin, başarılı, güzel ya da mükemmel mi?" sorusudur. Günümüz şartları mükemmel olmaya zorlayan ve mükemmel olmayanı dışlayan bir noktaya doğru iterken insanoğlu bu yeni düzene uyum sağlamaya çabalar. Giderek artan bu durum, insanları kendilerini olduklarından farklı göstermeye iter ve insanları kendine yabancılaştırır.

🔴 Mesela bir arkadaşımızın seyahat görüntülerini paylaşması ve arkadaşlarıyla sosyalleşmesi, mutsuz bir gününü ya da aldığı düşük notu paylaşmasından daha olasıdır.

Doğan Cüceloğlu İletişim Donanımları Adlı Eserinden 20 Alıntı