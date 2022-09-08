Esma-i Hüsna'nın kişiliğimiz üzerindeki etkileri - Fatma Bayram

Gerçek dostlar edin

◾ Hayatımızda akl-ı mead sahibi insanların olması onlardan tavsiye almak ve öğüt dinlemek ne büyük bir ikramdır. Çünkü bir insanın kaç deneme yanılma sonucu ulaşabileceği noktaya, kişiye bir anda sunması çok büyük cömertliktir.

Akl-ı mead ne demek?

Ebedî rahata kavuşmak, Cennet'te ebedî kalmak ve Cehennem azâbından kurtulmak için hâlini ıslâh etmeyi, düzeltmeyi düşünen, uzak görüşlü, dünyâya değil, âhirete değer veren akıl.

◾ Birisi için dua etmek bir hibedir. Buradan birçok noktaya değinebilir. Dua hem bizi iyileştirir hem de dua ettiğimiz kişinin hayatına dokunmamıza bir nebze de olsun hayatına o güzelliği katmaya niyet ederek, kendi hayatımızı da olumlu yönde etkilememize vesile olur.

◾ Bu minvalde Yüce Rabbimizin Vehhab ismini düşünelim. Allah Teâla ihsanları sadece ihtiyaç sahiplerine değil ihtiyacı olmayan kişilere de verir. Kısacası Rabbimiz bir hediye olarak bizlere güzelliklerini lütfeder. Hediyeleşmek işte bu yüzden sevaptır. Kendi heybemizden, kendi isteğimiz ve arzumuzla bir başkasına hibe ederiz. Hatta yeri gelince hediye sadaka da olur.

◾ Bektaşi'ye bir gün sorarlar:

Zekâtı kime verelim?

Bektaşi ise cevap verir:

Zengine verin.

◾ İşte, varlıklı bir insana bir şey ikram etmemiz karşımızdaki kişiyle ilgili değil de, ikram eden kişinin Vehhab oluşuyla alakalıdır.

Anadolu'nun manevi mimarı: Hacı Bektaş-ı Veli