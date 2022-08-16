Anadolu'nun manevi mimarı: Hacı Bektaş-ı Veli

◾ İnsanlara tasavvufun inceliklerini anlatan Hacı Bektaş Veli, bilgi ve erdem kandilini yaktığı Anadolu'da, Hakk'a ulaşmanın, dört kapı kırk makamdan geçerek hakikate kavuşmanın yollarını yetiştirdiği talebelerine öğretti.

◾ Hacı Bektaş Veli'nin Osmanlı'nın kuruluşunda ve Anadolu'nun Türkleşmesinde büyük etkileri oldu. Büyük Veli'nin insan sevgisine, hoşgörüye ve barışa davet eden mesajları, Anadolu'da milli birliğin ve aidiyetin oluşmasına ve sürdürülmesine önemli katkılar sağladı.

◾ Veli'nin hakkındaki anlatımlar menkıbevi kaynaklardan dolayı onu Anadolu sahasında efsaneleştirdi. Bu sebeple efsane ve gerçek birbirine karışmış bir vaziyette...

İslam mimarisinin çekirdek kavramı: Mekan