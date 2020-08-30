İslam’da gaza, cihad, fetih ve şehadet kavramları

📌 "Bu (Kur'an), bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki, size merhamet edilsin." ayetinde de açık olarak ifade edildiği gibi, rahmet olsun diye gönderilen Kitap ve Peygamber'i doğru anlamak, yaşamımızdaki yegane vazifelerden biri olmalıdır. Bu itibarla dini konu ve kavramları çok iyi anlamamız ve öğrenmemiz gerekmektedir.

Öncelikle cihad kavramından biraz bahsedelim.

"Allah yolunda öldürülenlere sakın 'ölü' demeyin. Onlar diridirler. Ancak siz bunu idrak edemezsiniz." (Bakara, 2/154)

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