İslam tarihinin önemli ihtisas kurumu darülhadis hakkında 10 bilgi

Medreselerin en üst basamağında yer alan darülhadisler, kurulduğu dönemden itibaren ilim hayatına önemli katkılarda bulundu. Peygamber Efendimizin hadislerinin öğrenimi için kurulan bu okullarda İbn Asakir, İbnu's-Salah, İbn Teymiye gibi önemli muhaddisler hocalık yaptı. Peki, darülhadislerde hangi eserler okutulurdu?