Peygamberimizin hayatını öğrenmenin önemi

el-Emin

🔷 Efendimiz (SAV) Peygamber olmadan önce de yaşadığı toplum içerisinde el-Emin sıfatıyla anılırdı. Hz. İbrahim'in Hanif dinine göre bir hayat süren Allah Rasulü (SAV) hiçbir zaman putlara tapmadı ve Allah (CC) inancı ile dolu bir hayat yaşadı.

🔷 Allah Resulü (SAV) Peygamber olmadan önce yaşadığı toplumu ve kendini tefekkür etmek için Hira Dağı'na çıkar, orada tek başına ibadet ederdi. Bu durum O'nun içinde bulunduğu cahiliye toplumunda farklı bir insan olduğunu gösterir.

🔎 el- Emin ne demek?

Yalan sözden uzak, ne olursa olsun her zaman dürüstlükten ve doğruluktan yana olan manasına gelen bu ifade, henüz Efendimiz'e vahiy gelmeden önce insanlar tarafından konulmuş bir isimdi. Allah'ın Resulü (SAV) hayatında hiç yalan söylememişti.