Peygamberimiz insanlarla nasıl iletişim kurardı?

Peygamber Efendimizin (sav) yaşamına dair detayları incelediğimizde, onun hem insanlarla hem de topluluklarla nasıl iletişime geçtiğine dair pek çok örnekle karşılaşırız.

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🔍 Hz. Yakub'un hayatı: Hz. Yakub kıssası

🔸 Allah Teâlâ, peygamberleri kullar arasından seçmiş ve onların örnek olması bakımından peygamberlere pek çok vasıf vermiştir.

🔸 Böylece onların günlük yaşamda diğer bireylerle olan ilişkileri, aile içi yaşamlarında ya da mesleki hayatlarındaki tutumları, dini davranışları diğer insanlar için birer örnek teşkil etmiştir.

🔸 Allah, Kur'an-ı Kerim'de Resul-i Ekrem Efendimizi (sav) insanlara örnek olarak tanımlamış ve onun bu vasıfları ayette şöyle zikredilmiştir:

"İçinizden Allah'ın lutfuna ve âhiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, Resûlullah'ta güzel bir örneklik vardır."

📕 Ahzâb suresi 21. ayetin tefsiri için tıklayın.

🔊 Ahzâb suresini dinlemek için tıklayın.

🔸 Peygamberimizin (sav) yaşamı, her alanda insanlara örnek olarak sunulmuş; onun tüm davranışları, söz ve fiilleri sahabe tarafından aktarılmış ve sonraki nesiller tarafından kayıt altına alınarak özenle muhafaza edilmiştir.

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