Peygamberimiz insanlarla nasıl iletişim kurardı?

Peygamberimizin (sav) iletişim anlayışında dikkat çeken hususlardan biri de kısa ve öz konuşması olmuştur.
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🔸 Buhârî'nin* aktardığına göre Peygamber Efendimiz (sav) "cevâmiu'l-kelîm" ile gönderildiğini ifade etmiş; yani az sözle çok mana ifade etme özelliğinin ona bahşedildiğini vurgulamıştır.
*: Buhârî, Cihad, 122
🔸 Resul-i Ekrem'un (sav) bu üslubundaki amacın, konuşmalarındaki gerçek manayı kısa, az sözle öz olarak ifade etmek ve gerçekleri kavratmak olduğu ifade edilir.
🔸 Abdullah bin Amr bin Âs'tan rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
"Allah, sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi, dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan (gösteriş için söz sarf eden) kimselere öfkelenir."
Ebû Dâvûd, Edeb, 86; Tirmizî, Edeb, 72
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🔸 Nitekim iletişimde sözün gereksiz uzatılması, dinleyiciyi sıkmakta; iletilmek istenen mesajın etkisini azaltmaktadır. Sözün önemi, hedef kitleye bir şeyler aktarabilmekte gizlidir.
🔸 Câbir bin Abdullah'dan rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz (sav) bir hadisinde şöyle buyurmuştur:
"Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız, ahlâkı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da, gevezeler, avurtlarını şişirip (küstahça) konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir."
Tirmizi, Birr, 71
🔸 Peygamberimiz (sav), hem gerçekleştirilen fiillerde hem de yapılan konuşmalarda abartıya kaçmamak gerektiğini buyurmuştur.
🔸 İbn Mes'ûd'dan aktarılan rivayete göre,
"Peygamberimiz (sav) "Eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helâk oldu!" buyurmuş ve bu sözü üç defa tekrarlamıştır."
Müslim, İlim, 7
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