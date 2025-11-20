Bugün
Düşünmeye sevk eden 10 beyit 10 anlam

Yayınlanma Tarihi: 20.11.2025 09:57 Güncelleme Tarihi: 20.11.2025 10:25

Hayatın her noktasına estetik ve güzellikle dokunan dinimiz İslam'ın en güzel mühürlerinden biri de edebiyattır. Asırlar boyunca İslam etkisinde gelişen edebiyatlar, İslam edebiyatını meydana getirmiştir. Osmanlı döneminde görülen Divan Edebiyatı ise bu anlayışın en güzel örneği, yüce dinimizin sanatı şekillendirmesinin müşahhas halidir. 10 Büyük divan şairinden 10 etkileyici ve düşünmeye sevk eden beyiti günümüz diliyle araştırdık.

1/10

💠

Altun ile mîzânda bir gelse dahi zeng
Sıklette bir olmak ile kıymette bir olmaz

Kemal Paşazade

Bakır, terazide altınla aynı olsa da kıymette eşit olmaz
Ağırlıkta aynı olmak, kıymette denk olmak anlamına gelmez

2/10

💠

Âdemoğlu âleme üryân gelir üryân gider
Nâle vü efgânile giryân gelir giryân gider

Taşlıcalı Yahya

İnsanoğlu dünyaya çıplak gelir, çıplak gider
Feryat ve inlemelerle ağlayarak gelir, ağlayarak gider

3/10

💠

Kalem kec-dil mürekkeb rû-siyeh kâğıd dü-rû bilmem
Kimi etsem o şûha arz-ı hâlim yazmada mahrem

Nâbî

Kalem garazlı, mürekkep kara yüzlü ve kâğıt iki yüzlü
Ben hangisine güvenip de mektubumda kullanayım

4/10

💠

Kişi terk etmeyince râhat-ı hâb
Açılmaz bâb-ı Hakdan ana bir bâb

Rahîmî

Kimse uykudaki rahatını terk etmedikçe
Ona Hak kapısında kapı açılmaz

5/10

💠

Gel varma otağına rakîbin ki bilirsin
İt olduğu yere melek etmez güzer ey dost

Ahmed Paşa

Gel rakibin otağına gitme
Bilirsin ki köpek olan yere melek girmez

