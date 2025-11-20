Düşünmeye sevk eden 10 beyit 10 anlam

1 /10













Altun ile mîzânda bir gelse dahi zeng

Sıklette bir olmak ile kıymette bir olmaz

Kemal Paşazade

Bakır, terazide altınla aynı olsa da kıymette eşit olmaz

Ağırlıkta aynı olmak, kıymette denk olmak anlamına gelmez

