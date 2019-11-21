Edebiyatımızın kendine has bahçesi 'divan şiiri'ndeki 17 mefhum

🔶Asırlar öncesinde yazılmasına rağmen günümüzde de her kesimden insanın ilgisini çeken ve "kendi ölçüleri içinde ve kendine mahsus" olan divan edebiyatını Abdülhak Şinasi Hisar, "edebiyatımızın bir has bahçesi" olarak tanımlar.

🔶Hurşid: Güneş. Divan şiirinde daha çok ışığı parlaklığı ısıtması ile ele alınır hem benzeyen hem de benzetilen durumdadır. Işık ve parlaklık daima onunla birlikte bulunur. Güneşe bakılamaması, gözlerin yaşarmasına neden olması sanatlara yol açtı.

Nev'î-zâde Atâyî Dîvânı'na ulaşmak için tıklayın.

🔶Divan şiirinde, Hz. Yusuf güzellikte güneşe benzetilir. Yusuf peygamber rüyasında güneşin kendisine secde ettiğini görmüştü. Aya nurunu veren de güneştir. Kılıç, parlaklık bakımında güneşe benzer

Hurşide baksa gözleri dola gelir

Zira görünce hatıra ol mehlika gelir Baki

Divan şiirinin mis kokulu bahçe bitkileri