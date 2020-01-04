Sosyal hayatın divan şiirine yansıdığı beyitler

Divan şiiri, Türk kültürüne dair önemli kaynaklar arasında yer almasına karşın ne yazık ki bu durum geçmişten günümüze manipüle edilmeye çalışıldı. Divan edebiyatı ilk olarak Tanzimat ve Batılılaşma bağlamında zihniyet ve kültürel değişimle, ikincisinde ise Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte yeni rejim değişikliği ile iki önemli kırılma noktası yaşadı.

Özellikle Tanzimat'tan sonra yeni gelecek sistemin kendisine yer edinme isteğiyle eskiyi her yönüyle karalama temayüllerinden divan şiiri de payına düşeni aldı. Bu edebiyat bilhassa divan edebiyatı geleneğinde yetişen ve bu türde ürünler veren dönemin aydınları tarafından sert eleştirilere maruz kaldı ki bunların en başında Namık Kemal gelir.