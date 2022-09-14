Batı’nın karanlık sureti

🔴 Bugün milyonlarca insanın turist olarak gezdiği, büyük bir hayranlıkla bol bol fotoğraf çektiği Batı şehirleri, mazlumların kanı üzerine inşa edilmiştir. Avrupa ülkelerinin sömürgelerinden elde ettiği haksız kazançlar; Paris, Londra, Berlin, Madrid, Lizbon, Roma gibi tarihi şehirlerin temelini oluşturur. Afrika ve Asya yüzyıllar boyunca eli kanlı zalimlerin başkentlerini besler.
Bugün müstemleke zihniyeti fikren bitmiş gözükse de hakikat bu değil. Bağımsızlığını kazanan sömürgelerin en akıllı gençleri, zenginler ve ileri gelenler, hayatlarını saydığımız şehirlerde sürdürüyor. Bu hususlarda ortaya koyduğu düşüncelerle çığır açan Alev Alatlı, Turkuvaz Kitap tarafından yayınlanan "Fesüphanallah" isimli eserinde,
"Aslına bakarsanız, bu yaşıma kadar heybetli bir saray, bir katedral, bir piramit, bir kolezyum, bir bulvar, şıkır şıkır bir şehir görmedim ki temelinde sömürü, kan, cinayet, fuhuş, uyuşturucu, kara para yatmasın. Ne Londra, ne Paris, ne Roma, ne New York, ne de St. Petersburg (hele de St. Petersburg!) görkemli bir metropol olsun da insan kemikleri üzerine yükselmesin. Evsizlerin sığınmış titreştikleri karanlık köşeleri, şiddetin kol gezdiği arka sokakları bulunmasın. Bu nedenle olsa gerek, görkem beni ürkütür, yavrum." cümleleri ile tarihi gerçekleri bize hatırlatıyor.