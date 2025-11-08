Batı’nın karanlık sureti

2 /12













↪ Orta Çağ boyunca medeni anlamda var olamayan Batı, Haçlı Seferlerinde gösterdiği barbarlıkla İslam medeniyetinin can damarlarını koparmaya çalışmış ama muvaffak olamamıştır. Bu seferlerden dönerken yanlarında Müslümanların birikimlerini de götürmüş ve bu nüveler sayesinde medeniyet sahasına atılmışlardır. Aristo'nun "Münasip olan, Yunanlıların barbarlar üzerinde hüküm sürmesidir." sözü Batı'nın medeniyet telakkisini gösterir.



Charles Darwin'in evrimci anlayışı ile şekillenen tarih yazımı; Batı'nın dünyanın gördüğü en büyük zihni anlayış olduğunu, Müslümanların ise ancak ona tabii olmakla muasır medeniyetler seviyesine yükselebileceğini savunur. Müslümanlar ise; Hud suresi 61. ayeti, "Semûd kavmine de kardeşleri Sâlih'i gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin; sizin O'ndan başka tanrınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mâmur hale getirme görevi verdi. O halde O'ndan mağfiret isteyin; sonra O'na tövbe edin. Şüphesiz rabbim yakındır, duaları kabul eder." mucibince dünyayı ve insanlığı imar etmek maksadıyla gayret ederler.

(x)Evrim teorisini ortaya adam bilim adamı. "Türlerin Kökeni Üzerine" kitabı ile Batı medeniyetinin klasiklerinden birini yazmıştır.



(X) 🔍 Bilgi Notu: Bir dönem Avrupa'da çoğu insanın yakalandığı çiçek hastalığının vücutta bıraktığı izleri gizlemek için kullanılan merhemler, insan yağı ve balmumu karışımıdır.

(X) 📍 İlginç Bilgi: I. Elizabeth ile başlayan özgürlük döneminde Shakespeare, Batı'nın sanatsal temellerini atmıştır.

