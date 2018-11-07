Arama

Menu

Avrupa'nın en utanç verici sırrı: İnsanat bahçeleri

Günümüzde Türkiye'ye ve Doğu'ya bakıp parmak sallayan Batılı ülkelerin tarihi, yüz kızartıcı olaylarla dolu. Bunların en başında ise 'insanat bahçeleri' geliyor. Avrupa'nın en utanç verici sırlarından biri olan bu yerlerde dünyanın dört bir yanından getirilen siyahi insanlar, hayvanlarla beraber kafeslere kapatılıp sergileniyordu ve üstüne üstlük ziyaretçi sayıları da oldukça fazlaydı.

Giriş Tarihi: 07.11.2018 12:58 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022 14:33
  • 1
  • 14
AVRUPA'NIN UTANÇ BAHÇESİ
AVRUPA’NIN UTANÇ BAHÇESİ

İnsanat bahçeleri

1800'lerin sonu ve 1900'lerin başında Avrupa'da dünyanın dört bir yanından getirilen siyahi insanları "insanat bahçesi" adı verilen yerlerde sergileniyordu. Üstünde üstlük bu durum oldukça popülerdi.

  • 2
  • 14
AFRİKALILAR HAPSEDİLEREK SEYREDİLİYORDU!
AFRİKALILAR HAPSEDİLEREK SEYREDİLİYORDU!

Özellikle Afrikalıları barındıran bu topluluklar, Avrupalılar tarafından tutsak edilip kafes içerisine hapsediliyordu.

Afrikalılar, Kızılderililer, Aborjinler gibi topluluklardan tutsak edilen insanlar, kucaklarına maymun verilerek poz verilmeye mecbur bırakılıyordu.

  • 3
  • 14
MİLYONLARCA İNSAN BUNA ORTAK OLDU
MİLYONLARCA İNSAN BUNA ORTAK OLDU

1889'da Paris'te yarı çıplak şekilde sergilenen çoğunluğu Afrikalı 400 tutsağı, 18 milyon insan ziyaret etmişti.

  • 4
  • 14
EN ÇOK AŞAĞILAN KİŞİ
EN ÇOK AŞAĞILAN KİŞİ

Tüm bu tutsaklar arasında en çok aşağılanıp rencide edilen Ota Benga adında bir Afrikalıydı. Afrikalı kabilelerden Chirichiri'lerin bir ferdi olan Ota Benga'nın ismi kendi dilinde "Dost" demekti.

Elindeki tahta mızrakla avından birkaç gün sonra köyüne dönen Ota Benga, insan kaçakçılarının köyünü harabeye çevirdiğini, eşi ve çocuklarının katledildiğini gördü. Üstelik kendisi de sağ kalan birkaç kabile üyesiyle birlikte esir düştü.

Uzun ve azap dolu bir yolculuğun sonunda, önce bir başka insan taciri grubuna sonra da Samuel Philips Verner isimli bir Hristiyan misyoner satıldı.

  • 5
  • 14
'SAF YAMYAM' OLARAK LANSE EDİLDİLER
’SAF YAMYAM’ OLARAK LANSE EDİLDİLER

Sivri uçlu dişleri olan Ota Benga, bu özelliğiyle diğer tutsaklardan ayrılıyordu. Afrika'nın saf yamyamlarından biri olarak lanse edildi.

Ota Benga'nın 'düşük seviyeli bir insan' olarak sergilenmesi insanlık dramı olurken, üzerinden para kazanılmasıyla korkunç bir olaya dönüştü.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN