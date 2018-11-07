Avrupa'nın en utanç verici sırrı: İnsanat bahçeleri

Tüm bu tutsaklar arasında en çok aşağılanıp rencide edilen Ota Benga adında bir Afrikalıydı. Afrikalı kabilelerden Chirichiri'lerin bir ferdi olan Ota Benga'nın ismi kendi dilinde "Dost" demekti.

Elindeki tahta mızrakla avından birkaç gün sonra köyüne dönen Ota Benga, insan kaçakçılarının köyünü harabeye çevirdiğini, eşi ve çocuklarının katledildiğini gördü. Üstelik kendisi de sağ kalan birkaç kabile üyesiyle birlikte esir düştü.

Uzun ve azap dolu bir yolculuğun sonunda, önce bir başka insan taciri grubuna sonra da Samuel Philips Verner isimli bir Hristiyan misyoner satıldı.