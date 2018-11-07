Avrupa'nın en utanç verici sırrı: İnsanat bahçeleri
Avrupa'nın en utanç verici sırrı: İnsanat bahçeleri
Günümüzde Türkiye'ye ve Doğu'ya bakıp parmak sallayan Batılı ülkelerin tarihi, yüz kızartıcı olaylarla dolu. Bunların en başında ise 'insanat bahçeleri' geliyor. Avrupa'nın en utanç verici sırlarından biri olan bu yerlerde dünyanın dört bir yanından getirilen siyahi insanlar, hayvanlarla beraber kafeslere kapatılıp sergileniyordu ve üstüne üstlük ziyaretçi sayıları da oldukça fazlaydı.
Giriş Tarihi: 07.11.2018
12:58
Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
14:33