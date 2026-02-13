Sünnet-i Seniyye Işığında Azla Yetinme Sanatı

1 /10













◾ Asıl iktisat, zihinsel ayrışmayla başlamakta. Modern dünya bize arzuları ihtiyaç gibi sunarak sürekli bir eksiklik hissi aşılıyor. Sünnet-i Seniyye ise bize gerçek ihtiyacın bedensel, sonu gelmez heveslerin ise nefsi olduğunu öğretir. Bu çizgiyi belirlemek, tüketim çarkından çıkmanın ilk adımı olarak kabul ediliyor.

◾ "Âdemoğlunun iki vadi dolusu altını olsa üçüncüsünü ister. Onun gözünü ancak toprak doyurur."

(Hadis-i Şerif)