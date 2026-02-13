Kanserle Mücadelede Umut ve Bilinç

1 /6













➡ İnsanlık tarihi boyunca hastalıklar, insanoğlunun acziyetini hatırlatan ama aynı zamanda direnme gücünü ve yaşama tutunma azmini ortaya çıkaran dönüm noktaları olmuştur. Günümüzde adı anıldığında dahi yüreklerde soğuk bir ürpertiye neden olan kanser, çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri olarak karşımızda duruyor. Ancak tıp ilminin katettiği mesafe ve insan iradesinin gücü, bu hastalığın artık "çaresiz bir son" olmadığını, aksine doğru hamlelerle yönetilebilir bir süreç olduğunu bizlere gösteriyor. Bugün Türkiye'de ve dünyada milyonlarca insan, bedenlerindeki kontrolsüz çoğalan hücrelere karşı sessiz ama güçlü bir savaş veriyor. Peki, bu savaşta ne kadar bilinçliyiz? Korkularımızın esiri olup gerçeklerden kaçıyor muyuz, yoksa tedbirimizi alıp takdiri Yaradan'a mı bırakıyoruz?

Türkiye genelinde yapılan son değerlendirmeler, ülkemizde halihazırda yaklaşık 680 bin kişinin kanserle mücadele ettiğini gösteriyor. Daha da çarpıcı olanı, her yıl bu sayıya yaklaşık 240 bin yeni vakanın ekleniyor olmasıdır. Bu, sadece bir sağlık sistemi sorunu değil, aynı zamanda sosyolojik bir vakadır.

