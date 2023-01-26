Osmanlı'da mübarek günler nasıl ihya edilirdi?

(x) OSMANLI'DA MÜBAREK GECELER

🔹 İslam dininde, Müslümanlar için derin manaları olan kutlu gün ve geceler bulunur. Üç aylar şeklindeki Recep, Şaban ve Ramazan ayları ve bu aylarda yer alan Regaip, Miraç ve Berat geceleri oldukça ehemmiyetlidir. Osmanlı, bu gecelere oldukça büyük önem vermiş, camileri ışıklandırmış, saraydan halka uzanan törenlerle özel kutlamalar düzenlenmiştir.

🔹 Osmanlı'da kandil kutlamalarının ilk olarak hangi tarihte başladığı kesin olarak bilinmese de II. Selim döneminde, camilerin aydınlatılıp minarelerde kandillerin yakıldığı bilinir. Bu vesile ile mübarek geceler, kandil geceleri olarak anılmaya başlar. O dönemden sonra Mevlid, Regaib, Mi'rac, Berat ve Kadir geceleri, kandil olarak ifade edilir.

Arapça "leyl" olan gece kelimesine ekleme yapılarak leyle-i Kadr, leyle-i Berât şeklinde de kullanımı yaygındır.