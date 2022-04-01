Osmanlı’dan gelen bir Ramazan geleneği: İftar topu

🔹 Her ne kadar günümüzde Ramazan ayında iftar topunun sesini çok net duymasak da ezanın okunmasıyla beraber iftar topu atmak, hemen hemen her şehrimizde devam eden eski bir gelenektir.

🔹 Savaşlarda kale duvarlarını yıkmak veya düşmana zarar vermek için kullanılan bir aletin sesinden faydalanarak, Ramazan ayında insanlara iftar vaktini haber vermek için kullanılması, şaşırtıcı ve ilginç bir yöntem olarak karşımıza çıkar.

Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan hangi gün? 2022 Ramazan ayı ve Ramazan bayramı...