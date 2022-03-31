Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan hangi gün? 2022 Ramazan ayı ve Ramazan bayramı...

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

◾ Rahmet mevsimi olan üç ayların girmesi ile müminler bağışlanma ayı olan Ramazan-ı Şerif'i dört gözle bekler. Tüm cihan kendisine çeki düzen vererek bu mübarek ayı karşılamaya hazırlanır.

◾ Ramazan hicri takvimde Şevval ayından evvel Şaban ayından sonra gelir. Hicri dokuzuncu ay olan Ramazan'da güç yetirebilen her müminin oruç tutması farzdır.

◾ Ramazan ayı bu sene 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. 1 Nisan akşamı kılınacak ilk teravih namazının arkasından sahura kalkacak olan Müslümanlar, Ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'ı oruçlu geçirecekler.

Ramazan ile ilgili ayet ve hadisler