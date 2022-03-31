Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan hangi gün? 2022 Ramazan ayı ve Ramazan bayramı...
Ramazan ayı Müslümanların on bir ay boyunca hasretle beklediği mübarek bir iklimdir. Allah Teala'nı kelamı olan Kur'an'ı Kerim'de ve Resul-i Ekrem'in hadislerinde Ramazan ayının ehemmiyeti vurgulanır. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif bu yıl 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlıyor. İslam'ın şartlarından biri olan oruç ibadetinin ihya edildiği Ramazan ayı, müminler için kıymetli bir misafirdir. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan hangi gün? 2022 Ramazan ayı takvimi ve bayramı...
Giriş Tarihi: 31.03.2022
13:01
Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
14:09
Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
◾ Rahmet mevsimi olan üç ayların girmesi ile müminler bağışlanma ayı olan Ramazan-ı Şerif'i dört gözle bekler. Tüm cihan kendisine çeki düzen vererek bu mübarek ayı karşılamaya hazırlanır.
◾ Ramazan hicri takvimde Şevval ayından evvel Şaban ayından sonra gelir. Hicri dokuzuncu ay olan Ramazan'da güç yetirebilen her müminin oruç tutması farzdır.
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Ramazan ayı bu sene 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. 1 Nisan akşamı kılınacak ilk teravih namazının arkasından sahura kalkacak olan Müslümanlar, Ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'ı oruçlu geçirecekler.
Ramazan ile ilgili ayet ve hadisler
Ramazan hangi gün?
◾ Bu yıl Ramazan'ın ilk günü 2 Nisan Cumartesi 2022 idrak edilecek. Ramazan orucuna niyet edecekler 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkarak niyet alacaklar.
◾ Ramazan ayının son günü olan arefe günü ise bu sene
1 Mayıs Pazar günü ihya edilecek. Böylece mübarek Ramazan bayramı 2 Mayıs Pazartesi tarihinde başlayacak. Ayrıca bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi de 27 Nisan Çarşamba gecesi ihya edilecek.
◾ Ramazan ayı oruçların tutulduğu herkesin hürmet ile karşılayıp ihya etme gayreti içerisinde olduğu, senede bir defa denk gelen önemli bir zaman dilimidir.
"O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah'ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye (uygun hükümler gönderiyor)."
Bakara Suresi 185. Ayet
Bakara Suresi 185. Ayet Tefsiri
◾ Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve önemine dikkat çekilen tek ay Ramazan-ı Şerif'tir. Bizzat "
Ramazan" ifadesi kullanılır. Ayette Ramazan ayının ayının kıymetine dikkat çekilip, müminlerden bu ayı oruçlu geçirmeleri istenir.
Ramazan ayında hangi ibadetler yapılır?
Ramazan ayında hangi ibadetler yapılır?
◾ Bu ay içinde Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlandığı için bol bol Kur'an okunmalı ve mukabele dinlenmelidir.
◾ Oruç ile müsemma olan bu ay da oruç tutulmalıdır.
◾ Bu ay içerisinde kılınan nafile bir ibadet olan teravih namazı kılınmalıdır.
◾ Ramazan içinde fıtır başta olmak üzere bol bol sadaka verilmelidir.
◾ Ramazan ayının son on gününde bir camide itikafa girmek sünnettir.
Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler
Ramazan ayının faziletleri
Ramazan ayının faziletleri
◾ Kur'an-ı Kerim Ramazan ayı içerisinde indirilmeye başlandı.
◾ Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi Ramazan ayının içindedir.
◾ Bu ay müminlerin taate, ibadete ve zikire sarılması Allah Teala'yı menun eder.
Bu vebenzeri sebeplerden dolayı Ramazan-ı Şerif on bir ayın sultanı olarak anılır.
16 kavram ışığında Ramazan