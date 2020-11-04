Fatih Sultan Mehmet'in dehasının ürünü: Rumeli Hisarı
Birçok ilki bünyesinde barındıran Rumeli Hisarı, İstanbul'un fethinin habercisiydi. Hisar duvarları ''Muhammed'' kelimesini bir araya getiren Arap harfleri şeklindeydi. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a inşa ettiği ilk İslam yapısı olan Rumeli Hisarı'ndaki üç büyük kule, dünyanın en büyük kale burçlarından biriydi. Sizler için Rumeli Hisarı hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.
Giriş Tarihi: 04.11.2020
16:00
Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
16:27
İSTANBUL'UN FETHİNİN HABERCİSİ
📌 Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinden önce Karadeniz yoluna hâkim olabilmek için Anadolu Hisarı'nın tam karşısına
Rumeli Hisarı'nı yaptırdı.
📌 Rumeli Hisarı'nın inşasında uygulanan teknik,
dünyanın en önemli lojistik başarı hikâyelerinden biridir.
Rumeli Hisarı'nın inşası İstanbul'un fethinin habercisidir.
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HİSAR DUVARLARINDAKİ ŞEKİL
Tarihi kaynaklarda Boğazkesen olarak anılan Rumeli Hisarı, Osmanlı'nın İstanbul'daki varlığının başlangıcını oluşturur.
📌 Rumeli Hisarı'nın temellerini, Utarid Mabedi'nin bulunduğu yere koydura
n Sultan II. Mehmet, hisar duvarlarının ''Muhammed'' kelimesini bir araya getiren, Arap harfleri şeklinde olmasını, her ''M'' harfi yerine bir kule yapılmasını buyurdu. "H" ve "D" harflerinin bulundukları yerlerde istihkâmlar yapıldı.
📌 Fatih Sultan Mehmet tarafından tasarlanan kalenin tepeden görülebildiği tek yer ise Otağtepe'dir.
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DÜNYANIN EN BÜYÜK KALE BURCU
📌 Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a ilk inşa ettiği İslam yapısı olan Rumeli Hisarı'nın içerisinde mescit, divanhane ve kule yer alır. Hisarda inşa edilen üç büyük kule
dünyanın en büyük kale burçlarından biridir.
Tarihi kaynaklarda Rumelihisarı; Kule-i Cedide, Yenicehisar, Yenihisar, Boğazkesenhisarı gibi adlarla da anılır.
Rumeli Hisarı'nın inşasına 15 Nisan 1452'de başlandı.
📌 İnşa çalışmalarını Mimar Müsliheddin'in yürüttüğü Rumeli Hisarı, 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi'nin araştırmalarına göre,
Rumeli Hisarı'nın inşasında 300 usta, 700-800 işçi, 200 arabacı, kayıkçı, nakliyeci ve diğer tayfa çalıştı.
📌 Hisarın yapımında kullanılan keresteler, iki yıl önce İznik ve Ereğli'den temin edildi. Anadolu Yakası'nda önceden oluşturulmuş kireç kuyularından sağlanan kireç, Çubuklu civarında açılan 12 ocaktan getirilerek söndürüldü. Kavak ve Büyükada'dan gönderilen demir cevherleri buraya nakledildi. Taş malzemenin büyük bir bölümü İstinye taş ocağından temin edildi.
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İNŞASI FATİH SULTAN MEHMET TARAFINDAN YÜRÜTÜLDÜ
📌 Hisarın her bölümünün inşası,
bir paşanın denetimine verildi. Böylece inşa alanı, deniz yoluyla yapılan nakliyatın güvenliği sağlandı.
📌 Fatih Kulesi Saruca Paşa'nın, Bebek tarafındaki kule Zağanos Paşa'nın, kıyıdaki kule ise Sadrazam Halil Paşa'nın sorumluluğuna verildi. Günümüzde kuleler paşaların isimlerini taşır. Sahildeki burcu dışarıdan kuşatan Hisarpeçe'nin inşası ise
bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından yürütüldü.