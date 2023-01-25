Regaip Kandili gelenekleri nelerdir?

➤ Türkler İslam ile ilk tanışmalarının ve Talas Savaşı'ndan sonra yüce dinimizi resmen kabul etmelerinin ardından daha önceki inanç ve geleneklerine de benzemesi sebebiyle dinimizi derinden sahiplenir ve İslam ile sıkı sıkıya bir bağ kurarlar.

Talas Savaşı

751 yılında gerçekleşen savaşta Abbasiler ve Türkler Çinlileri mağlup eder. Bu savaşın neticesinde Türkler kabile kabile Müslüman olmaya başlarlar.

➤ Öyle ki bu aziz millet Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde İslam'ın temsilciliğini üstlenir ve tüm dünyaya İslam'ı duyurma gayesini güder. Bu minvalde İslam geleneklerini ve dini değerleri ellerinden geldiğince muhafaza ederler.