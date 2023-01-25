Regaip Kandili gelenekleri nelerdir?
Hicri takvime göre Receb, Şaban, Ramazan aylarından oluşan ve "Üç aylar" olarak ifade edilen zaman dilimi içinde Müslümanlar için "bin aydan daha hayırlı bir gece" ve mukaddesat atfedilen geceler vardır. Bu günlerden Regaib, Miraç ve Berat Kandilleri müminler için birleştirici olduğu kadar inananların manevi anlamda arınmaya, temizlenmeye niyet ettiği günlerdir. Peki kandil geleneklerimiz neler? Üç ayların ilk cumasında kutlanılan Regaip Kandili'nde neler yapılır?
Giriş Tarihi: 25.01.2023
10:51
Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
11:22
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Türkler İslam ile ilk tanışmalarının ve Talas Savaşı'ndan sonra yüce dinimizi resmen kabul etmelerinin ardından daha önceki inanç ve geleneklerine de benzemesi sebebiyle dinimizi derinden sahiplenir ve İslam ile sıkı sıkıya bir bağ kurarlar.
Talas Savaşı
751 yılında gerçekleşen savaşta Abbasiler ve Türkler Çinlileri mağlup eder. Bu savaşın neticesinde Türkler kabile kabile Müslüman olmaya başlarlar.
➤ Öyle ki bu aziz millet
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde İslam'ın temsilciliğini üstlenir ve tüm dünyaya İslam'ı duyurma gayesini güder. Bu minvalde İslam geleneklerini ve dini değerleri ellerinden geldiğince muhafaza ederler.
Medeniyetleri buluşturan mistik ilçe Talas'ın kültür mozaiği
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Işımak anlamındaki kandil kelimesi dilimize Latince "candela" sözcüğünden geçer. Önceleri aydınlatma aracı olarak kullanılan kandil, zamanla cami, türbe gibi mekanlarda da kullanılmaya başlar.
➤ Eski mahalle yaşamında da önemli bir araç olan
kandil henüz elektriğin olmadığı o yıllarda evlerde, sokaklarda aydınlatma unsuru olarak kullanılır.
İslam'da kandillerin yeri ve Regaib kandili...
Kandil geleneği nasıl başladı?
➤ Dilimizde
Miraç, Regaib, Berat gibi mübarek günlerin kandil olarak anılması ise Osmanlı'da II. Selim döneminde camilerde kandil yakılmasıyla başlar.
II. Selim kimdir?
Kanuni Sultan Süleyman Han'ın oğlu olan II. Selim, Edirne'ye yaptırdığı Selimiye Camii ve kandil gecelerini idrak etmesiyle bilinir.
➤ 16. yüzyıla denk gelen o yıllarda
Receb, Şaban ve Ramazan aylarına denk gelen dört mübarek gece ve üç aylardan sonraki Mevlid Gecesi artık kandil olarak anılmaya başlar.
Regaib Kandili ne demek?
➤ Toplumu aydınlatan bu manevi feyiz günleri
Selçuklu ve Osmanlı toplumunda büyük değer ve rağbet görür. Halk kandiller daha gelmeden evvel vaktini haber verir ve bu minvalde hazırlıklar yapar.
➤ Oruç tutulan günlerde
sahur ve iftar için özel yemekler yapan toplum, komşuları ile paylaşarak aralarında birlik ve beraberliği güçlendirir.
➤ Bu açıdan bakıldığında
kandil geceleri toplumumuz arasındaki aidiyet ve birliği destekleyen, sağlamlaştıran bir harç görevi görmektedir.
Peygamber Efendimiz'in tuttuğu nafile oruçlar
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Ramazan ayıyla özdeşleştirdiğimiz mahya geleneği Osmanlı'da ortaya çıkar. Kandil gecelerinde cami minarelerinin arasına asılan mahyalar adeta o geceyi simgeleyen kandillerdir.
Mahya nedir? Camilerde iki minare arasına gerilen ipler üzerine kandil veyayazılan yazı veya yapılan resim. elektrik ampulleriyle
➤ Şehrin bilinen Selatin camilerine asılan mahyalarda
kandilin anlamına atıf yapan sözler, hadisler ya da dualarla o gecenin ehemmiyeti anlatılır.
Selatin Cami nedir?
Sultan camileri olarak bilinen bu yapılar, Osmanlı padişahlarının inşa ettirdikleri büyük ve heybetli cami kompleksleridir.
Regaib Kandili'nde ne olmuştur?