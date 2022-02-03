Regaib Kandili'nde ne olmuştur? Regaip Kandili'nin anlamı, fazileti ve yapılması gerekenler...
İslam alemi mübarek Regaip Kandili'ni bu gece (3 Şubat) idrak edilecek. Bu gecenin hikmetine ermek isteyen Müslümanlar "Regaib Kandili'nde ne olduğunu" araştırmaya başladı. Peki, Regaib Kandili'nde ne olmuştur? Regaip Kandili'nin önemi nedir? Regaib Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir?
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Giriş Tarihi: 03.02.2022
16:56
◾ Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaib, Arapça bir kelime olan " re-ğa-be" kökünden gelir.
◾ "Re-ğabe", elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir.
◾ "Kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki Rağîbe'nin çoğulu olan Regaib kelimesi,
"bol sevap ve mükâfat, faziletli ameller" anlamlarına gelir.
Regaip Kandili zikirleri
◾ Regaib'in diğer kandillerden farkı hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de
Regaip Kandili ve Miraç Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.
◾ Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde,
buyurmuştur. (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342) 'Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şaban'ın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.'
Regaib Kandili'ni nasıl ihya etmeliyiz?
REGAİB KANDİLİ’NDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?
◾ Hadis-i şerif sebebiyle Müslümanlar, bu geceleri ihya etmeye ehemmiyet göstermiştir.
◾ Bu geceye mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber,
tövbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.
◾ Bu geceler vesilesiyle
nâfile namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur.
◾ Enes b. Malik (ra) Resulullah'ı (sav) şöyle buyururken dinledim dedi:
(Tirmizî, Daavât 98) "Allah Teâlâ şöyle buyurdu: Ey Âdemoğlu! Sen bana dua ettiğin ve benden affını umduğun sürece, işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun, onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım. Ey Âdemoğlu! Günahların gökyüzünü kaplayacak kadar çok olsa, sonra da benden affını dilesen, seni affederim. Ey Âdemoğlu! Sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla karşıma gelsen; fakat bana hiçbir şeyi ortak koşmamış olsan, şüphesiz ben de seni yeryüzü dolusu bağışla karşılarım."
Recep ayının 13, 14 ,15. günü oruç tutmanın fazileti
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Allah'ı çokça zikretmek, oruç tutmak, sadaka vermek, tövbe etmek ve salavat getirmek bu gece yapılması gereken ibadetler arasında yer alır.
◾ Said İbn Cübeyr'den (ra) nakledildiğine göre:
(Ebu Davud, Sünen, K. Savm 56, (II, 811) Hadis No: 2430) "Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn Abbas (ra)'yı dinledim şöyle demişti: "Resulullah (sav) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik."
◾ Bu gecede yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.
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REGAİP KANDİLİ NAMAZI VAR MI?
◾ Bu mübarek geceye ulaşmanın şükrünü zikir ve teşbihlerle yapmak, Cenab-ı Hakk'a hamd ü senalarda bulunmak gerekir. Taha suresinin 14. ayetinde belirtildiği üzerine
"Allah'ı anmak (zikir) için namaz kılmak" en önemli ibadetlerdendir.
◾ Kılınan nafile namaz ve ardından Cenab-ı Hakk'a yapılan dualar bu gecenin ihyası için önemlidir.
Akşam ile yatsı arasında 12 rek'at hacet namazı kılınabilir.
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