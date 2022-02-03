Regaib Kandili'nde ne olmuştur? Regaip Kandili'nin anlamı, fazileti ve yapılması gerekenler...

◾ Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaib, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelir.

◾ "Re-ğabe", elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir.

◾ "Kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki Rağîbe'nin çoğulu olan Regaib kelimesi, "bol sevap ve mükâfat, faziletli ameller" anlamlarına gelir.

Regaip Kandili zikirleri