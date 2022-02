Regaib Kandili'nde ne olmuştur? Regaip Kandili'nin anlamı, fazileti ve yapılması gerekenler...

◾ Allah'ı çokça zikretmek, oruç tutmak, sadaka vermek, tövbe etmek ve salavat getirmek bu gece yapılması gereken ibadetler arasında yer alır.

◾ Said İbn Cübeyr'den (ra) nakledildiğine göre: "Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn Abbas (ra)'yı dinledim şöyle demişti: "Resulullah (sav) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik." (Ebu Davud, Sünen, K. Savm 56, (II, 811) Hadis No: 2430)

◾ Bu gecede yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

Müslüman gönüllerin baharı üç aylar ile ilgili kavramlar