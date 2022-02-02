Müslüman gönüllerin baharı üç aylar ile ilgili kavramlar

💠 Ramazan ayı, hicrî yılın 9. ayıdır. "Günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması" anlamlarındaki ramad masdarından veya "güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer" mânasındaki ramdâ' kelimesinden türediği düşünülmektedir.

💠 Allah'ın oruç tutmayı farz kıldığı bu ay, üç ayların sonuncusudur. "Bin aydan hayırlı gece" olarak müjdelenen Kadir Gecesi, Ramazan ayı içinde yer alır.

💠 Ramazan namaz, oruç ve diğer ibadetlerle geçirilmesi gereken ve içinde birçok faziletler bulunduran zaman dilimidir.

💠 Ramazan ayını bu denli önemli ve özel kılan en büyük sebep, içinde Kur'an'ın indirilişini barındırıyor olmasından ileri gelir.

💠 Ebû Hüreyre'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Mübarek Ramazan ayı size geldi. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema (cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır."(Nesâî, Sıyâm, 5)

Ramazan sadece bir ay değildir!