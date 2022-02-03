Regaib Kandili'ni nasıl ihya etmeliyiz? Regaib Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? 

◾ Geri gelmeyen nimetlerden biridir zaman. İnsan ömrünün her anı kıymetlidir bu yüzden. Fakat bazı zaman dilimleri var ki, önemleri diğerlerinden daha fazladır. Bunlardan biri kandil geceleridir. Bu mukaddes geceler, gönüllerimizi aydınlatan ışık gibidir. Hayatın her anı önemli olsa da kandiller, Müslümanlar için bir dönüm noktası hükmündedir.

◾ Recep ayının perşembeyi cumaya bağlayan ilk gecesi Regaip Kandili olarak eda edilir . Bu mübarek gecede yüce Allah rahmet ve mağfiretini müminler üzerine dağıtır.

Osmanlı'da mübarek gün ve geceler nasıl kutlanırdı?

Bilgi notu❗

➡ Halk arasında kandil olarak adlandırılmasının nedeni, II. Selim döneminde camilerin aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlanmasından kaynaklanır. Özellikle 18. yüzyılda büyük törenlerle bu gece ihya edilirdi.