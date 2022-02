Regaib Kandili'ni nasıl ihya etmeliyiz? Regaib Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? 

◾ Said İbn Cübeyr'den (ra) nakledildiğine göre: "Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn Abbas (ra)'yı dinledim şöyle demişti: "Resulullah (sav) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik." (Ebu Davud, Sünen, K. Savm 56, (II, 811) Hadis No: 2430)

◾ Kandil gecelerinin gündüzlerinde oruç tutmak bazı âlimlerce müstehap sayılmıştır.

Recep orucuna nasıl niyet edilir?

BİLGİ NOTU ❗

📚 SAİD İBN CÜBEYR KİMDİR?

Tabiin neslinden olan Said İbn Cübeyr hadis ve tefsir konusundaki rivayetleriyle bilinir. İslâmî ilimlerde otorite kabul edilmiş ve "âlimlerin başı" diye anılmıştır.

📚 İBN ABBÂS KİMDİR?

Peygamber Efendimizin amcasının oğlu olan Abdullah bin Abbas, aynı zamanda İbn Abbas olarak da bilinirdi. Hz. Peygamber'in "Allah'ım! Onu dinde fakih (fıkıh âlimi) kıl. Kitabın açıklamasını ona öğret." duasına nail olan İbn Abbas, tefsir ve fıkıh ilimlerinin kurucularından biri olarak kabul edilirdi.