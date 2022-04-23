Peygamber Efendimiz'in tuttuğu nafile oruçlar

🔹 Hicri takvime göre Ramazan'dan bir önceki ay olan Şaban ayı, Peygamber Efendimiz'in (SAV) Ramazan'dan sonra en fazla oruçlu olarak geçirdiği aydı. Hz. Aişe (R.ANHA), Resulullah Efendimiz'in (SAV) Şaban ayı dışındaki hiçbir ayda, Şaban ayında tutuğundan daha fazla oruç tutmadığını belirtmiştir.

(Buhari, Savm, 52; Müslim, Sıyam, 175)

🔹 Hz. Ümmü Seleme de (R.ANHA) Hz. Aişe'nin söylediğini destekler nitelikteki şu hadis-i şerifi nakleder:

"Peygamber (SAV)'ın Şaban ve Ramazan dışında iki ayı peş peşe tam olarak oruçlu geçirmezdi''

(Ebu Davud, Savm, 11; Tirmizi, Savm, 37)

Orucun sünnetleri ve müstehapları nelerdir?