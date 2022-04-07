Orucun sünnetleri ve müstehapları nelerdir?
Ramazan ayının gelmesi ile bir ibadet ve taat iklimine girdik. Bir farz ibadet olan oruç tutarken bazen zorluklarla bazense güzelliklerle karşılaşıyoruz. Orucumuzu tam anlamıyla Peygamber Efendimiz'in (SAV) sünnetlerini uygulamaktan geçiyor. Orucun sünnetlerini ve müstehaplarını sizler için derledik…
Giriş Tarihi: 07.04.2022
16:27
Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
16:30
Sünnet nedir?
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Peygamber Efendimiz'in (SAV) yaptığı veya yapılmasını önerdiği davranışlara sünnet denir.
🔸 Elinin emeğiyle geçinmek, günde en az yüz defa istiğfar etmek,
Felak ve Nâs sûrelerini okuyarak insanların ve cinlerin şerrinden ve nazardan Allah'a sığınmak Peygamber Efendimiz'in (SAV) sünnetlerinden bazılarıdır.
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Müstehap nedir?
🔸 Sözlük anlamı olarak "
sevimli olan, tercih edilen ve güzel bulunan iş" anlamına gelen müstehap, Peygamber Efendimiz (SAV), bazen işleyip bazen terkettiği, âlimlerin ve sâlih kulların öteden beri yapageldikleri ve tavsiye ettikleri fiil ve davranışlara denir.
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Sabah namazının ortalık aydınlanıncaya kadar, sıcak mevsimlerde öğle namazının serin vakte kadar geciktirilmesi, akşam namazında acele edilmesi müstehaplardan birkaçıdır.
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Orucun Sünnetleri
Orucun sünnetlerini şöyle sıralamak mümkündür:
Sahura Kalkmak
🔸 Sevgili Peygamberimiz (SAV), oruç tutulacak günün öncesi tan yeri ağarmadan kalkıp yemek yemeyi tavsiye etmiş ve şöyle buyurmuştur:
🔸 "Sahur yemeği yiyiniz. Çünkü sahurda bereket vardır".
(Tirmizî, "Savm", 18; İbn-i Mâce, "Sıyam", 22)
🔸 Sahura kalkmak gündüzün tutulacak oruç için dirençli olmayı sağlayacağından faziletlidir. Nitekim bu durumu Peygamber Efendimiz,
"Sahur yemeği ile gündüz tutacağınız oruca güç kazanınız" diye açıklamıştır.
(İbn-i Mâce, "Sıyam", 22)
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Orucu Açtıktan Sonra Dua Etmek
🔸 Allah'ın Resulü (SAV) iftar ettikten sonra;
"Allah'ım, senin için oruç tuttum, verdiğin rızıkla orucumu açtım, sana güvenip dayandım, sana inandım, susuzluğum gitti, damarlarım ıslandı, inşallah mükâfatım da gerçekleşti" diye dua ederdi.
(Ebû Dâvûd, "Savm", 22)
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İftar Etmekte Acele Davranmak
🔸 Peygamberimiz (SAV) güneşin batmış olduğu kesinleştikten sonra ve namazdan önce iftarda acele etmeyi tavsiye etmiştir. Peygamberimiz (SAV),
"İftar etmekte acele ettikleri sürece insanlar hayır içinde olurlar" buyurmuştur.
(Buhârî, "Savm", 45; Tirmizî, "Savm", 13)
🔸 İftar'ın hurma, tatlı ve su gibi şeylerle yapılması müstehaptır.
Peygamberimiz (SAV),
"Biriniz orucunu açtığı zaman hurma ile açsın. Hurma bulamazsa su ile açsın. Çünkü su temizdir / temizleyicidir."
(Tirmizî, "Savm", 10)
🔸 Müslüman orucunu bulabildiği herhangi bir gıda maddesi ile açabilir, hadislerde belirtilen eyler tavsiye niteliğindedir.
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