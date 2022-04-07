Orucun sünnetleri ve müstehapları nelerdir?

Müstehap nedir?

🔸 Sözlük anlamı olarak "sevimli olan, tercih edilen ve güzel bulunan iş" anlamına gelen müstehap, Peygamber Efendimiz (SAV), bazen işleyip bazen terkettiği, âlimlerin ve sâlih kulların öteden beri yapageldikleri ve tavsiye ettikleri fiil ve davranışlara denir.

🔸 Sabah namazının ortalık aydınlanıncaya kadar, sıcak mevsimlerde öğle namazının serin vakte kadar geciktirilmesi, akşam namazında acele edilmesi müstehaplardan birkaçıdır.

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