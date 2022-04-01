2022 ilk sahura saat kaçta kalkılacak? İstanbul’da sahura kaçta kalkılacak?
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruç ibadetini yerine getirecek Müslümanlar ilk sahur saatini araştırmaya başladı. Hadislerde
"sahura kalkmak ve bir yudum su ile bile olsa sahur yapmak" tavsiye edilir. Peki, ilk sahura saat kaçta kalkılacak? İstanbul'da sahura kaçta kalkılacak? İstanbul imsak vakti...
Giriş Tarihi: 01.04.2022
18:32
Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
18:33
SAHUR NEDİR?
🔸 Sahur,
"sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri" anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelir.
🔸 Dinî bir terim olarak sahur
"oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yani seher vaktinde yenilen yemeği" ifade eder. Bazı hadislerde bunun için "ekletü's-sehar" veya "ekletü's-suhûr" karşılıkları da kullanılmıştır.
Ramazan mesajları ve sözleri
🔸 Hadislerde
"sahura kalkmak ve bir yudum su ile bile olsa sahur yapmak" tavsiye edilir ve "sahura kalkanların Allah'ın rahmetine ve meleklerin duasına mazhar olacağı" belirtilir. (Bkz. Müsned, III, 12)
🔸 Peygamber Efendimiz, sahur yemeğini "mübarek bir gıda" olarak nitelendirilmiştir. (Ebû Dâvûd, Savm, 17; Nesâî, Sıyâm, 25-26)
Ramazan zikirleri
PEYGAMBERİMİZİN SAHUR DUASI
🔸 Sahurun, oruç tutacak Müslüman'ın vücuduna besin sağlama amacı taşıdığı gibi sahura kalkan müminin asıl hedefi Hz. Peygamber'in sünnetini yerine getirerek bu vaktin
feyiz ve bereketinden yararlanmaya ve neticede Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya çalışmak olmalıdır.
🔸 Resulullah (sav) bütün ibadetlerde olduğu gibi Ramazan ayında edâ ettiğimiz oruç ibadetinde de bize yol göstermiştir. Sahur yemeğini tavsiye etmiş ve bize yemekten sonra hangi duaları etmemiz gerektiğini öğretmiştir.
🔸 Ebû Ümâme'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi:
"Rabbimiz! Güzel ve bereket dilekleriyle dolu, ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz." (Buhari)
🔸 Resulullah (sav) bu duayı sadece sahur yemeğinden sonra değil her yemekten sonra yapardı.
PEYGAMBERİMİZİN SAHURLA İLGİLİ HADİSLERİ
İbn Ömer dedi ki, Resûlullah'ın iki müezzini vardı: Bilâl ve İbni Ümmü Mektûm. Resûlullah şöyle buyurdu:
"Bilâl geceleyin erkence ezan okur. Siz İbni Ümmü Mektûm ezan okuyuncaya kadar yiyip içiniz." İbn Ömer, "Bu ikisinin arasındaki zaman, biri inip diğeri çıkıncaya kadar geçen vakitten ibaretti" demiştir.
(Buhârî, Ezân 11, 13, Şehâdât 11, Savm 17)
İSTANBUL İMSAK VAKTİ (İMSAKİYE)
Tarih I İmsak (Sahur) I Sabah I Öğle I İkindi I Akşam (İftar) I Yatsı (Teravih)
2 Nisan 2022 Cumartesi
I 05:12 I 06:39 I 13:13 I 16:47 I 19:36 I 20:58 3 Nisan 2022 Pazar I 05:10 I 06:38 I 13:13 I 16:47 I 19:37 I 20:59 4 Nisan 2022 Pazartesi I 06:36 05:08 I I 13:12 I 16:48 I 19:38 I 21:01 5 Nisan 2022 Salı I 05:06 I 06:35 I 13:12 I 16:48 I 19:39 I 21:02 6 Nisan 2022 Çarşamba I 05:04 I 06:33 I 13:12 I 16:48 I 19:40 I 21:03 7 Nisan 2022 Perşembe I 06:31 05:02 I I 13:11 I 16:49 I 19:41 I 21:05 8 Nisan 2022 Cuma I 05:00 I 06:30 I 13:11 I 16:49 I 19:43 I21:06 9 Nisan 2022 Cumartesi I 04:59 I 06:28 I 13:11 I 16:50 I 19:44 I 21:07 10 Nisan 2022 Pazar I 04:57 I 06:26 I 13:11 I 16:50 I 19:45 I 21:09 11 Nisan 2022 Pazartesi I 04:55 I 06:25 I 13:10 I 16:50 I 19:46 I 21:10 12 Nisan 2022 Salı I 04:53 I 06:23 I 13:10 I 16:51 I 19:47 I 21:11 13 Nisan 2022 Çarşamba I 04:51 I 06:22 I 13:10 I 16:51 I 19:48 I 21:13 14 Nisan 2022 Perşembe I 04:49 I 06:20 I 13:10 I 16:51 I 19:49 I 21:14 15 Nisan 2022 Cuma I 04:47 I 06:19 I 13:09 I 16:52 I 19:50 I 21:15 16 Nisan 2022 Cumartesi I 04:45 I 06:17 I 13:09 I 16:52 I 19:51 I 21:17
Tarih I İmsak (Sahur) I Sabah I Öğle I İkindi I Akşam (İftar) I Yatsı (Teravih)
17 Nisan 2022 Pazar
I06:16 04:43 I I 13:09 I 16:52 I 19:52 I 21:18 18 Nisan 2022 Pazartesi I 04:41 I 06:14 I 13:09 I 16:53 I 19:53 I 21:20 19 Nisan 2022 Salı I 04:39 I 06:12 13:08 16:53 19:54 21:21 20 Nisan 2022 Çarşamba I 04:37 I 06:11 I 13:08 I 16:53 I 19:55 I 21:23 21 Nisan 2022 Perşembe I 04:36 I 06:10 I 13:08 I 16:54 I 19:56 I 21:24 22 Nisan 2022 Cuma I 04:34 I 06:08 I 13:08 I 16:54 I 19:57 I 21:25 23 Nisan 2022 Cumartesi I 04:32 I 06:07 I 13:08 I 16:54 I 19:58 I 21:27 24 Nisan 2022 Pazar I 04:30 I 06:05 I 13:07 I 16:55 I 20:00 I 21:28 25 Nisan 2022 Pazartesi I 04:28 I 06:04 I 13:07 I 16:55 I 20:01 I 21:30 26 Nisan 2022 Salı I 04:26 I 06:02 I 13:07 I 16:55 I 20:02 I21:31 27 Nisan 2022 Çarşamba I 04:24 I 06:01 I 13:07 I 16:56 I 20:03 I 21:33 28 Nisan 2022 Perşembe I 04:22 I 06:00 I 13:07 I 16:56 I 20:04 I 21:34 29 Nisan 2022 Cuma I 04:21 I 05:58 I 13:07 I 16:56 I 20:05 I 21:36 30 Nisan 2022 Cumartesi I 05:57 04:19 I I 13:06 I 16:56 I 20:06 I 21:37 1 Mayıs 2022 Pazar I 04:17 I 05:56 I 13:06 I 16:57 I 20:07 I 21:3