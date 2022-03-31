Ramazan zikirleri

Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler

"Salavat-ı Şerif"

"Âllâhümme salli alâ Muhammed"

◾ Mübarek zaman dilimlerinde ve bilhassa Ramazan ayında nafile ibadet yapılması ve insanların Hak Teâlâ'ya yönelmeleri esastır. Bu minvalde Ramazan-ı şerifte çekilecek zikirlerden biri Salavat-ı şerife'dir. Zira Peygamberimize (SAV) salavat getirme hususunda bizzat Allah Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de, "Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun." (Ahzab suresi, 56) buyurmaktadır.

(x) Ahzâb suresi 56. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

◾ "Kıyamet gününde insanların bana en yakın olanları; bana en çok salat ve selam getirenlerdir."

(Tirmizi, Vitr, 21)

◾ "Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selamını bana ulaştırır."

(Nesai, Sehv, 46)

Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

Dua ve zikir ile ilgili sıkça sorulan sorular