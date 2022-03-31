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Ramazan zikirleri

On bir ay boyunca müminler tarafından hasretle beklenen Ramazan-ı şerif; rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. Bu kutlu ay bağışlanmamız ve kurtuluşumuz için bir vesiledir. Müslümanlar bu mübarek ay içerisinde çokça ibadet ve dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve sünnetleri ihya ederek geçirecekler. Peki, Ramazan ayı zikirleri nelerdir? Ramazan ayı boyunca hangi zikirler söylenmelidir? Ramazan'da okunması gereken zikir ve dualar neler? Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler nedir? Soruların cevabını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 31.03.2022 21:08
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Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler
Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler

Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler

"Salavat-ı Şerif"

"Âllâhümme salli alâ Muhammed"

◾ Mübarek zaman dilimlerinde ve bilhassa Ramazan ayında nafile ibadet yapılması ve insanların Hak Teâlâ'ya yönelmeleri esastır. Bu minvalde Ramazan-ı şerifte çekilecek zikirlerden biri Salavat-ı şerife'dir. Zira Peygamberimize (SAV) salavat getirme hususunda bizzat Allah Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de, "Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun." (Ahzab suresi, 56) buyurmaktadır.

(x) Ahzâb suresi 56. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

◾ "Kıyamet gününde insanların bana en yakın olanları; bana en çok salat ve selam getirenlerdir."

(Tirmizi, Vitr, 21)

"Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selamını bana ulaştırır."

(Nesai, Sehv, 46)

Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

Dua ve zikir ile ilgili sıkça sorulan sorular

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Ramazan zikirleri nelerdir?
Ramazan zikirleri nelerdir?

Ramazan zikirleri nelerdir?

"La İlahe İllallah"

Kelime-i Tevhid tarih boyunca Müslümanların Allah'ı (CC) anmak için sıklıkla kullandıkları zikirlerden olmuştur.
Efendimiz (SAV), "Zikrin en faziletlisi, 'Lâ İlâhe İllallâh'tır" buyurmuştur. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı Ramazan ayında en çok dile getirilen zikirlerden birisi de "La İlahe İllallah"dır.

(Tirmizi, 3383)

Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

Peygamberimizin Üç Aylar Duası

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Ramazan tesbihi nasıl çekilir?
Ramazan tesbihi nasıl çekilir?

Ramazan tesbihi nasıl çekilir?

Esma-i Hüsna

◾ Yüce Allah'ın (CC) isimleri olarak bilinen "Esmaül Hüsna", aynı zamanda müminler için bir rahmet ve bağışlanma vesilesidir. Asırlar boyunca Müslümanlar Allah Teala'nın isimlerini O'nu zikretmek, anmak ve istemek maksaıyla kullanırlar.

◾ Ramazan ayı vesilesiyle Allah Teala'nın güzel isimlerini zikretmek ve O'ndan (CC) O'nun (CC) adı ile istemek güzel bir ibadet şeklidir.

Esmaül Hüsna

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Zikir ayetleri
Zikir ayetleri

Zikir ayetleri

◾ Allah Teala'yı zikretmenin en güzel çeşitlerinden birisi de Kur'an-ı Kerim'de geçen zikir ayetleridir. Ayet-i kerimlerde Allah Teala zikrin öneminden ve mahiyetinden baseder.

"Ey iman edenler! Allah'ı çok çok anın. Sabah akşam O'nun yücelik ve eşsizliğini dile getirin."

Ahzâb suresi 41. ve 42. ayetler

Ahzâb suresi 41. ve 42. ayetleri okumak ve mealini dinlemek için tıklayın

Zikir hakkında ayetler

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Ramazan'da Yapılacak Faziletli Zikirler
Ramazan’da Yapılacak Faziletli Zikirler

Ramazan'da Yapılacak Faziletli Zikirler

Salat- Münciye

◾ Milletimiz Efendimizi (SAV) anmak ve O'na (SAV) salat-ı selam getirmek için yılın her mevsiminde salat-ı tefriciye okur.

Salat-ı Münciye okunuşu

◾ "Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Salaten tüncina biha min cemiil ehvali vel afat, ve takdi lena biha cemial hacat, ve tutahhiruna biha min cemiisseyyiat ve terfeuna biha indeke a'ledderecaat, ve tübelliğuna biha aksal gayat, min cemiil hayrat fil hayati ve badel memat. İnneke ala külli şey in kadir."

Zikir hakkında ayetler

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