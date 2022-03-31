Ramazan zikirleri

On bir ay boyunca müminler tarafından hasretle beklenen Ramazan-ı şerif; rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. Bu kutlu ay bağışlanmamız ve kurtuluşumuz için bir vesiledir. Müslümanlar bu mübarek ay içerisinde çokça ibadet ve dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve sünnetleri ihya ederek geçirecekler. Peki, Ramazan ayı zikirleri nelerdir? Ramazan ayı boyunca hangi zikirler söylenmelidir? Ramazan'da okunması gereken zikir ve dualar neler? Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler nedir? Soruların cevabını sizler için derledik.