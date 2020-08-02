Esmaül Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…

Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Rad suresinde "Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur" buyurmuştur. Bu nedenle Allah'ı sık sık anmak, onun en güzel isimleri olan Esmaü'l Hüsna'da geçen adlarını zikretmek gerekir.

Araf suresinin 205'inci ayetinde "Sabah akşam, yalvararak ve ürpererek, sesini yükseltmeden, için için Rabbini an; sakın gafillerden olma" buyurulmuştur.