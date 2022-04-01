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Ramazan mesajları ve sözleri 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Ramazan mesajları

Üç ayların girişi ile manevi bir iklime geçiş yaptık. Rahmet ve merhametin hakim olduğu üç ayların sonuncu ve en kıymetlisi Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın mutluluğunu hep beraber arıyoruz. Bu kıymetli günlerde büyüklerini memnun etmek isteyenler onlara Ramazan ayı tebrik mesajı atıyor. 2022 Ramazan ayı mesajları neler? Ramazan ile alakalı mesajlar ve sözler... En güzel Ramazan mesajları... Resimli Ramazan ayı mesajları... İşte 2022 Ramazan ayı için Facebook, Whatsapp ve SMS kutlama tebrik mesajları...

Giriş Tarihi: 01.04.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 16:45
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Ramazan mesajları ve sözleri 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Ramazan mesajları

Rabbimiz

Bizlere rahmet ve mağfiret mevsimi olan Ramazan ayını en güzel şekilde ihya edebilmeyi nasip et. Bizleri kapından geri çevirme.

Âmin!

Hayırlı Ramazanlar

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Ramazan mesajları ve sözleri 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Ramazan mesajları

Hoş geldin ey on bir ayın sultanı…

Hoş geldin ey dertlilerin devası…

Hoş geldin ey rahmet ayı Ramazan…

Rabbimiz bizleri Ramazan ayından en güzel şekilde istifade eden kullarından eylesin.

Âmin!

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Ramazan mesajları ve sözleri 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Ramazan mesajları

Mübarek Ramazan ülkemize ve tüm İslam âlemine esenlikler getirsin. Manevi kurtuluşumuza vesile olsun.

Âmin!

Hayırlı Ramazanlar

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Ramazan mesajları ve sözleri 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Ramazan mesajları

Hayırlı Ramazanlar

Bu kutlu ay içerisinde elimizden geldiğince hayırlı işlerde yarışalım.

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Ramazan mesajları ve sözleri 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Ramazan mesajları

Ya Rabbi

Bir Ramazan-ı Şerif-i daha görebilmeyi nasip ettiğin için sana şükürler olsun.

Hayırlı Ramazanlar

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