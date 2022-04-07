Ramazan İftar Menüsü 2022 - 6. Gün
Ramazan İftar Menüsünün 6. Günü ile sizlerleyiz... Allah'a kulluk niyetiyle tuttuğumuz, kötülüklerden arındığımız ve ibadet ile haşır neşir olduğumuz bir ay Razaman.. Bu mübarek ayda kurulan sofraların bereketinin değerini bilmeli, porsiyonlarımızı olabildiği kadar az tutmalıyız.
Giriş Tarihi: 07.04.2022
10:15
Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
10:39
Bulgur Çorbası
🔺 Menümüze
Bulgur Çorbası ile başlıyoruz, doyurucu da bir çorba olan, sahurda da tüketebileceğiniz lezzetli bir yemek.
Sofranızda olmasın mı?
Malzemeler (4 kişilik)
🔆 Yarım su bardağı bulgur
🔆 1 çorba kaşığı un 🔆 1 adet soğan 🔆 2 çorba kaşığı tereyağı 🔆 1 çay kaşığı kırmızı toz biber 🔆 Nane, tuz
Bulgur Çorbası Yapılışı
✳ Bulguru, üzerini geçecek kadar su ile tencereye alın. İyice şişene kadar pişirin.
✳ Ayrı bir yerde unla, 3 su bardağı suyu karıştırın. ✳ Bulgurun kaynama suyundan birkaç kaşık unlu suya ilave ederek karıştırın. ✳ Yavaş yavaş çorbaya ekleyin. Tuzunu ayarlayın. ✳ 1-2 dakika sonra tencereyi ocaktan alın. ✳ Ayrı bir yerde soğanı incecik kıyın. Tereyağı nda kavurun. Kırmızıbiber ve nane ekleyin. ✳ Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.
Afiyet olsun
Kabune Pilavı
🔺 Bulgur çorbasından sonra, hem göze hem mideye hitap eden bir yemekle devam edelim...
Kabune Pilavı
Sofranızda olmasın mı?
Malzemeler (6-8 kişilik)
🔅 2 su bardağı pirinç
🔅 Yarım kg kemiksiz kuzu eti 🔅 3 adet soğan, tuz, karabiber 🔅 2 çorba kaşığı tereyağı 🔅 Yeteri kadar et suyu
Kabune Pilavı Yapılışı
✳ Pirinci tuzlu suda 15 dakika bekletin ve süzün. İyice yıkadıktan sonra bir kenara alın.
✳ Eti kısık ateşte, kendi suyunu salıp çekene dek kavurun. ✳ Et ılındıktan sonra elinizle tel tel ayırın. ✳ Soğanı halka şeklinde doğrayın. Tuz ile karabiberle ovup, yıkayın. ✳ Geniş bir tencereye sırasıyla soğan, pirinç ve eti üst üste yerleştirin. ✳ Tuz ve karabiber serpip, porselen bir tabağı üzerine kapatın. ✳ Tabağın hizasına kadar kaynamış et suyu ve tereyağını ekleyin. ✳ Tencerenin kapağı kapalı olarak suyunu çekene kadar pişirin. ✳ Piştikten sonra 5-10 dakika dinlendirin. Servis tabağına ters çevirip, çıkarın ve sıcak servis yapın.
Afiyet olsun.