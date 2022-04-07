Ramazan İftar Menüsü 2022 - 6. Gün

Kabune Pilavı Yapılışı

✳ Pirinci tuzlu suda 15 dakika bekletin ve süzün. İyice yıkadıktan sonra bir kenara alın.

✳ Eti kısık ateşte, kendi suyunu salıp çekene dek kavurun.

✳ Et ılındıktan sonra elinizle tel tel ayırın.

✳ Soğanı halka şeklinde doğrayın. Tuz ile karabiberle ovup, yıkayın.

✳ Geniş bir tencereye sırasıyla soğan, pirinç ve eti üst üste yerleştirin.

✳ Tuz ve karabiber serpip, porselen bir tabağı üzerine kapatın.

✳ Tabağın hizasına kadar kaynamış et suyu ve tereyağını ekleyin.

✳ Tencerenin kapağı kapalı olarak suyunu çekene kadar pişirin.

✳ Piştikten sonra 5-10 dakika dinlendirin. Servis tabağına ters çevirip, çıkarın ve sıcak servis yapın.

Afiyet olsun.