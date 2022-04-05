Ramazan İftar Menüsü 2022 - 4. Gün
İbadetleri uygulamanın yeterli olduğuna inanıyoruz, idrak etmenin vereceği tamamlanmışlığı göz ardı ediyoruz. Kitapta yazan her emrin barındırdığı mucizeler öyle büyük ki... Orucu sadece aç kalmak olarak görmek yerine, içinde barındırdığı yardımlaşmanın,maddi manevi bir verişte oluşumuzun anlamını, dil ile de oruçlu olduğumuzu sindirebilirsek, az bile gelir 30 gün... Ramazan İftar Menüsünün 4. Günü ile sizlerleyiz...
Giriş Tarihi: 05.04.2022
12:21
Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
12:28
✔ İftar vakti yaklaşırken
''çok acıktım, oruç tutmak ne kadar zormuş, beni sadece susuzluk zorladı, ben hem susayıp hem acıktım'' cümlelerini hem duyar hem de dillendiririz bazı bazı... Akşamına doyacağımızı bilmemize rağmen, istediğimiz yemeği yapmamıza, yanına çayımızı bile almamıza rağmen dayanamadığımız anlar oluyor. Vücudun hayatta kalması için belli bir miktar yemek yemesi yeterlidir, doyumsuz olan nefsimizdir. Nefsimize yenilmeyelim.
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Empati dinidir İslam, tuttuğumuz oruçların birden çok anlamı ve anlatmak istediği var. Açlıkla mücadale eden, hayatta kalacak kadar bile yemek bulamayan onca insan var. Görmüyoruz, görmek istemiyoruz ama biz görmeyince de varlıkları yok olmuyor. Orucun empatisine sığınalım.
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ifadesiyle başlayan bir hadiste maddî yardımın yanında hayır amaçlı çalışmanın, bedenle yardım etmenin, iyiliğin yayılması ve kötülüğün önlenmesi çabalarına katılmanın, nihayet kötülükten uzak durmanın bile sadaka olduğu bildirilir. "Sadaka her müslümanın vazifesidir"
(Müsned, IV, 395, 411; Buhârî, "Zekât", 30, "Edeb", 33; Nesâî, "Zekât", 56)
Bugün soframızda neler var?
Düğün Çorbası Yalova Köfte Mantarlı Bulgur Pilavı Kayısı Hoşafı
Düğün Çorbası
🔴 İftarın olmazsa olmazı çorba ile başlayalım menümüze, zengin besin kaynağı ile doyurucu bir çorba...
Düğün çorbası. Sofralarınızda olmasın mı?
Mlazemeler (4 kişilik)
💠 750 gram koyun gerdan eti
🔶 1 adet soğan 💠 1 adet orta boy havuç 🔶 5 su bardağı su 💠 2 çorba kaşığı tereyağı 🔶 3 çorba kaşığı un 💠 Bir buçuk çay kaşığı tuz
Terbiyesi için:
🔶 1 adet yumurta 💠 Yarım limonun suyu 🔶 1 su bardağı soğuk su
Sos için:
💠 4 çorba kaşığı tereyağı 🔶 1 çorba kaşığı kırmızıbiber
Düğün Çorbası Yapılışı
↪ Düdüklü tencereye etleri, suyu, havucu ve soğanı koyup kaynatın.
↪ Bu arada kapağı kapatmayın ve biriken köpükleri kaşıkla alıp atın. Köpükler bitince tencerenin kapağını kapatıp, yaklaşık 20 dakika (etler yumuşayıncaya kadar) pişirin. ↪ Etler pişince, süzgeçten geçirip minik minik didikleyin. ↪ Diğer tarafta unu yağda hafifçe pembeleştirin. ↪ Et suyunu ve tuzu ekleyip hızlıca karıştırın. ↪ Kaynayınca etleri de ekleyip, 5 dakika daha pişirin. ↪ En son 1 adet yumurta ve yarım limonun suyunu iyice çırpın. 1 su bardağı soğuk su ile karıştırın. ↪ Kaynayan çorbaya yavaş yavaş ekleyip karıştırın. ↪ Çorbayı kaselere paylaştırdıktan sonra, tereyağında kavrulmuş kırmızıbiberi üzerine gezdirip servis yapın.
Afiyet olsun
Yalova Köftesi
🔴 İftardan önce kokusuyla sizi mest edecek, iftarda da midenizi şenlendirecek
Yalova Köftesi... Sofralarınızda olmasın mı?
Malzemeler (4 kişilik)
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400 gr. koyun kıyması 💠 3 adet yumurta 🔶 1 kalın dilim bayat ekmek 💠 2 orta boy soğan 🔶 1/2 su bardağı kaşar 💠 2 çay kaşığı tuz 🔶 1 çay kaşığı karabiber 💠 1/2 çay kaşığı Hindistan cevizi rendesi 🔶 4 çorba kaşığı sadeyağ veya margarin 💠 ½ bardak süt 🔶 2 çorba kaşığı un 💠 1 adet yeşil salata
Yalova Köftesi Yapılışı
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Kreması için u fak bir tencereye yağ konulur, eritilir. Az un eklenir, bir dakika kadar kavrulur. ↪ Süt ilave edilerek koyulaşıncaya kadar telle karıştırılır ve ateşten indirilerek, yumurta, tuz, rendelenmiş kaşar peyniri eklenir. ↪ Diğer yandan uygun boyda bir kabın içine konulan kıyma, rendelenmiş soğan suyu, ekmek içi, tuz, karabiber, rendelenmiş hindistan cevizi ve iki yumurtanın sarısı konularak iyice karıştırılır. ↪ Bu karışmış malzeme bir kere daha kıyma makinesinden çekilir. İri iri parçalara ayrılır. Yuvarlanır, ortası çukurlaştırılır. ↪ Yağlanmış tepsiye dizilir. ↪ Kıymanın çukur kısmına hazırlamış olduğumuz krema doldurulur orta hararetli fırında yarım saatten fazla pişirilir. Üstünün kızarması makbuldür. ↪ Çok ince kıyılmış yeşil salata konularak itina ile karıştırılır.
Afiyet olsun