Ramazan İftar Menüsü 2022 - 4. Gün

✔ İftar vakti yaklaşırken ''çok acıktım, oruç tutmak ne kadar zormuş, beni sadece susuzluk zorladı, ben hem susayıp hem acıktım'' cümlelerini hem duyar hem de dillendiririz bazı bazı... Akşamına doyacağımızı bilmemize rağmen, istediğimiz yemeği yapmamıza, yanına çayımızı bile almamıza rağmen dayanamadığımız anlar oluyor. Vücudun hayatta kalması için belli bir miktar yemek yemesi yeterlidir, doyumsuz olan nefsimizdir. Nefsimize yenilmeyelim.

✔ Empati dinidir İslam, tuttuğumuz oruçların birden çok anlamı ve anlatmak istediği var. Açlıkla mücadale eden, hayatta kalacak kadar bile yemek bulamayan onca insan var. Görmüyoruz, görmek istemiyoruz ama biz görmeyince de varlıkları yok olmuyor. Orucun empatisine sığınalım.

✔ "Sadaka her müslümanın vazifesidir" ifadesiyle başlayan bir hadiste maddî yardımın yanında hayır amaçlı çalışmanın, bedenle yardım etmenin, iyiliğin yayılması ve kötülüğün önlenmesi çabalarına katılmanın, nihayet kötülükten uzak durmanın bile sadaka olduğu bildirilir.

(Müsned, IV, 395, 411; Buhârî, "Zekât", 30, "Edeb", 33; Nesâî, "Zekât", 56)

Bugün soframızda neler var?

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