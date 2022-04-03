Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün
Nimetin bereketinin her gün artığı bir ay Ramazan. Paylaşmanın güzelliğinde tokluğu bulduğumuz bu zamanda, yemeğimizi yerken bir çift göze denk gelmek, ikramda bulunabilmek ve sofrayı paylaşabilmek büyük bir lütuf. Sizler için hazırladığımız iftar menümüze devam ediyoruz. Bugün ne pişirsem dediğinizi duyar gibiyiz çünkü... İşte Ramazan İftar Menüsünün 2. Günü...
Giriş Tarihi: 03.04.2022
15:31
Güncelleme Tarihi: 03.04.2022
15:45
✔ Paylaşmanın ve vermenin asıl ''arttırmak'' ile ''çoğaltmak'' olduklarını anlayacağımız bir Ramazan ayı dileriz.
✔ Vermekten korktuğumuz her şey katlanarak bizden gidiyor. O yüzden de bir eşya ya da farklı bir durumda kendinize gelecen talebi geri çevirmeyin, Allah (CC)'ın yönlendiridiği iyiliği ve cömertliği kucaklayın.
✔ Bu ayda yapılan diğer yardımların da öteki aylara göre daha sevap ve faziletli olduğuna dair hadisler vardır
(Buhârî, "Ṣavm", 7; Müslim, "Feżâʾil", 50; Tirmizî, "Zekât", 28).
En güzel iftar, yardımlaşmanın bol olduğu, ekmeğin çokça defa bölündüğü, paylaşmanın elden gelenin fazlasının yapıldığı iftardır.
Peki bugün soframızda neler var?
Tarhana Çorbası Etli Bamya Yemeği Safranlı Pilav Fındıklı Kadayıf
Tarhana Çorbası
🔴 Menümüze midemizi ve açlığımızı yatıştıracak bir besin olan çorba ile başlayalım. Bugünkü menümüzde memleketten gelen, mevsimi gelince kurutulan, el emeği mis gibi kokan
Tarhana çorbası var. Hep bir tarhana kurutma hikayesi duyarız. Şimdi de soframızda olması için malzemeleri sayalım;
Malzemeler (10 Kişilik)
💠Çeyrek su bardağı Zeytinyağı
🔶1 çorba kaşığı Domates salçası 💠1 diş Sarımsak (İnce ince doğranmış) 🔶Yarım su bardağı Toz Tarhana 💠6 su bardağı Soğuk su 🔶1 çorba kaşığı Kuru Nane 💠Tuz
Tarhana Çorbası Yapılışı
↪Ocaktaki tenceremizde zeytinyağında salça ve sarımsağı kavuralım.
↪Biraz kavrulunca toz tarhanayı ekleyip 1-2 dakika daha kavuralım. ↪Üzerine 6 su bardağı soğuk suyu ekleyip, kaynatalım. ↪Çorba kaynayınca 1 çorba kaşığı kuru naneyi ekleyip, bir iki taşım kaynatalım.
Afiyet olsun.
Etli Bamya Yemeği
🔴 Sıcacık tarhana çorbamızı içtikten sonra, hazmı zorlaştırmayacak, sindirim sistemine yardımcı olacak bir etli sebze yemeği ile devam ediyoruz...
Etli Bamya. Sulu yemek kategorisinde sağlıklı ve doyurucu oluşu ile hafif bir yemek. Şimdi de soframızda olması için malzemeleri sayalım;
Malzemeler (4 kişilik)
🔶Yarım kg bamya
💠250 gram kıyma 🔶1 dilim bayat ekmek 💠1 adet soğan 🔶1 adet domates 💠1 çorba kaşığı salça 🔶2 çorba kaşığı sıvıyağ 💠1 adet limon 🔶1 çay kaşığı kimyon 💠Yarım çay kaşığı karabiber, 🔶Tuz
Etli Bamya Yemeği Yapılışı
↪Bamyaları ince uçlu bir bıçakla dikkatlice ayıklayın.Kararmamaları için limonlu suda bekletin.
↪Köfteleri hazırlamak için kıymayı bir kaba alın. Üzerine kimyon, karabiber ve ekmek içini ekleyip yoğurun. ↪Köfteden fındık büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Sıvıyağı bir tencerede ısıtıp köfteleri hafifçe kızartın. ↪Köftelerin üzerine küp doğranmış soğan, domates ve salçayı ekleyin. 1-2 dakika kavurun. ↪Bamyaları süzüp tencereye ekleyin ama karıştırmayın. Tuzunu ayarlayıp, 1 su bardağı su, limon suyu ve karabiber ekleyerek pişirin.
Afiyet olsun.