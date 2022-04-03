Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün

✔ Paylaşmanın ve vermenin asıl ''arttırmak'' ile ''çoğaltmak'' olduklarını anlayacağımız bir Ramazan ayı dileriz.

✔ Vermekten korktuğumuz her şey katlanarak bizden gidiyor. O yüzden de bir eşya ya da farklı bir durumda kendinize gelecen talebi geri çevirmeyin, Allah (CC)'ın yönlendiridiği iyiliği ve cömertliği kucaklayın.

✔ Bu ayda yapılan diğer yardımların da öteki aylara göre daha sevap ve faziletli olduğuna dair hadisler vardır

(Buhârî, "Ṣavm", 7; Müslim, "Feżâʾil", 50; Tirmizî, "Zekât", 28).

En güzel iftar, yardımlaşmanın bol olduğu, ekmeğin çokça defa bölündüğü, paylaşmanın elden gelenin fazlasının yapıldığı iftardır.

Peki bugün soframızda neler var?

Tarhana Çorbası

Etli Bamya Yemeği

Safranlı Pilav

Fındıklı Kadayıf