Ramazan İftar Menüsü 2022 - 3. Gün

✔ İslamda insanın zararına ya da mutsuzluğuna mahal verecek hiçbir emir yoktur. İslam insanı, kendisi için mutlu olabilmesi adına iyiliğe davet eder.



✔ Tek sığınamız Allah'tır (CC), sığındığımız büyüklüğün istekleri de bizler için emirdir. Bir âyette, "Allah (CC) size yardım ederse artık sizi hiç kimse yenemez; sizi yardımsız bırakacak olursa O'nun(CC) dışında size yardım edebilecek kim vardır? Müminler yalnız Allah'a (CC) güvensinler" buyurulmuştur. (Âl-i İmrân 3/160)

✔ Ramazan birçok iyiliği içinde barındıran, kulun yaratıcısına teşekkür edebilmesi için özel bir aydır.

Peki bugün soframızda neler var?



DomatesÇorbası

Karnıyarık

Puf Böreği

Islak Kek