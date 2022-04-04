Ramazan İftar Menüsü 2022 - 3. Gün
İnsana dair nasıl bir kötülük barındırabilir ki İslam? Ramazan ayı ile aslında buna birebir şahit oluyoruz. Sevdiklerimizle sofralarda bizi birleştiren, sağlık için vücudu dinlendiren, yardım eli uzatabildiğimiz ve sonunda da bayramla mutluluğu taçlandırdığımız bir bolluk ayı on bir ayın sultanı... Sizler için hazırladığımız iftar menümüze devam ediyoruz. İşte Ramazan İftar Menüsünün 3. Günü...
Giriş Tarihi: 04.04.2022
15:15
✔ İslamda insanın zararına ya da mutsuzluğuna mahal verecek hiçbir emir yoktur. İslam insanı,
kendisi için mutlu olabilmesi adına iyiliğe davet eder. ✔ Tek sığınamız Allah'tır (CC), sığındığımız büyüklüğün istekleri de bizler için emirdir. Bir âyette, buyurulmuştur. (Âl-i İmrân 3/160) "Allah (CC) size yardım ederse artık sizi hiç kimse yenemez; sizi yardımsız bırakacak olursa O'nun(CC) dışında size yardım edebilecek kim vardır? Müminler yalnız Allah'a (CC) güvensinler"
✔ Ramazan birçok iyiliği içinde barındıran, kulun yaratıcısına teşekkür edebilmesi için özel bir aydır.
Peki bugün soframızda neler var? DomatesÇorbası Karnıyarık Puf Böreği Islak Kek
Domates Çorbası
🔴 Menümüzün başlangıcında
domates çorbası var, mideleri ısıtan, sindirimi kolaylaştıran, rengiyle, tadıyla bir klasik. Şimdi de soframızda olması için malzemeleri sayalım;
Malzemeler (6 kişilik)
💠 4 adet büyük boy domates
🔶 1 çorba kaşığı salça 💠 2 çorba kaşığı tereyağı 🔶 2 çorba kaşığı un 💠 2 su bardağı et veya 🔶 Tavuk suyu 💠 4 su bardağı su 🔶 Tuz 💠 Karabiber
İsteyenler üzerine: Kruton veya rendelenmiş kaşar peyniri ekleyebilir.
Domates Çorbası Yapılışı
↪ Yıkanmış domatesleri ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın.
↪ İri küp şeklinde doğrayın ve robota atın. Salçayı ilave edin ve robottan geçirin. ↪ Tencerede, tereyağı ve unu hafif pembeleşene adar kavurun. ↪ Domates püresi ile et suyu ve suyu katın. ↪ Koyulaşana kadar pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. ↪ Üzerine kruton ya da rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Sıcak olarak servis yapın.
Afiyet olsun.
Karnıyarık
🔴 Domates çorbasından sonra, tadı ve görüntüsüyle sağlık dağıtan, tam bir ev yemeği,
karnıyarık.
Şimdi de soframızda olması için malzemeleri sayalım;
Malzemeler (8 kişilik)
🔶 8 adet orta boy patlıcan
💠 300 gram kıyma 🔶 2 adet küçük boy 💠 Soğan 🔶 3 adet sivri biber 💠 2 adet domates 🔶 3 çorba kaşığı sıvıyağ 💠 1 tatlı kaşığı salça 🔶 5-6 dal maydanoz 💠 Kızartmak için: 🔶 Sıvıyağ Üzerine: 💠 2 adet sivri biber 🔶 1 adet domates
Karnıyarık Yapılışı
↪ Patlıcanları alacalı soyup, acısını almak için tuzlu suda 15 dakika bekletin.
↪ Daha sonra kurulayıp bol yağda kızartın ve kağıt havlu üzerine çıkarın. ↪ Soğanı ve biberleri temizleyip ince kıyın. Domateslerin kabuklarını soyup ince doğrayın. ↪ Sıvıyağı bir tavaya alıp, kıymayı kavurun. ↪ Üzerine soğanı ilave edin. Soğanların rengi dönünce salçayı ekleyin. Bir-iki dakika sonra biber ve domatesi ilave edin. ↪ Tuz ve karabiber ekleyin. 5 dakika kavurup, kıyılmış maydanozu katın ve ocaktan alın. ↪ Patlıcanların ortasını açın. ↪ Hazırladığınız harçtan içlerine doldurun. Üzerlerini biber ve domates dilimleri ile süsleyin. ↪ Fırın tepsisine yerleştirin. ↪ Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzerindeki biberler pişene kadar tutup çıkarın. Sıcak olarak servis yapın.
Afiyet olsun.