Ramazan İftar Menüsü 2022 - 5. Gün
Oruçluyken oldukça sinirli olmak bir gereklilik değildir, oruç ile birlikte sinir gelmez. Orucun sevdasına dahildir, sakinlik ve huzur vericilik... Oruç, İslam'ın ve bir Müslümanın yansımalarından biridir. Müslüman olmayanlara İslam'ı sinirli bir şekilde tanıtmamalı, en güzel ve en güçlü şekilde sunmalıyız. Ramazan İftar Menüsünün 5. Günü ile sizlerleyiz...
Giriş Tarihi: 06.04.2022
11:51
Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
11:52
✔ Yediğimiz yemeklerin çokluğu, çeşitliliği, miktarı ya da pahalı oluşundan da öte sevdiklerimizle aynı masada olabilmek ve bir ekmeği bölüşebilmektir, önemli olan.
✔ Açlığa odaklandığımız için sinirli olabiliyoruz, kolay bir durum değil ihityacımız olan besini alamamak. Haliyle güçsüz düşebiliyoruz ama sinirli olmak orucu idrak edememek demektir. Orucun dinginliğine sığındığımızda sakinlik ve huzur da beraberinde gelecektir.
✔ Öyle ki sözlükte "günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması" anlamlarındaki ramad masdarından veya "güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer" mânasındaki ramdâ' kelimesinden türeyen Ramazan kelimesinden de zaten bizi bir kolaylık beklemediğini anlar gibiyiz. Zorluk olmadan güzellik de olmaz.
Peki bugün soframızda neler var?
Enginarlı Bakla Çorbası Gül Böreği Çoban Kavurma Höşmerim
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 3. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 4. Gün
Enginarlı Bakla Çorbası
🔴 Karaciğer dostu enginar ile yapılan çorbamız, sindirime ve midenize oldukça iyi gelecektir. Başlangıç olarak
Enginarlı Bakla Çorba.
Şimdi sofralarınızda olmasın mı?
Malzemeler (6 kişilik)
💠 4 temizlenmiş enginar
🔶 300 gr taze iç bakla 💠 6 su bardağı sıcak su 🔶 1 çay bardağı sıcak su 💠 1 limonun suyu 🔶 1 yumurta sarısı 💠 1 soğan 🔶 4 yemek kaşığı zeytinyağı 💠 Tuz 🔶 Karabiber 💠 Dereotu
Enginarlı Bakla Çorbası Yapılışı
↪ Enginarları dörde bölüp kararmamaları için limonlu suda bekletin.
↪ Taze iç baklaları tencereye alıp sıcak suyu ekleyin. ↪ Baklalar yumuşayana kadar pişirin. ↪ Blender ile ezerek püre haline getirin. ↪ Zeytinyağının yarısını tavaya alıp enginarları kavurun. ↪ 1 çay bardağı sıcak su ekleyip enginarlar yumuşayana kadar pişirin. Tuzla tatlandırın. ↪ Limon suyu ve yumurta sarısını bir kasede çırpın. ↪ Çorbanın suyundan birkaç kaşık ekleyip terbiyenin ılınmasını sağlayın. ↪ Terbiyeyi tencereye ekleyip 5 dakika pişirin. ↪ Enginarları ekleyin. Tuzla tatlandırın. Kalan zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. ↪ Piyazlık doğranmış soğanı ekleyip kısık ateşte karamelize olana kadar kavurun. ↪ Çorbayı kaselere paylaştırın. Üzerine karamelize soğanı paylaştırın. Dereotu ile süsleyip servis yapın.
Afiyet olsun
Gül Böreği
🔴 İsmiyle müsemma bir börek, çıtır çıtır, sıcacık, sahurda da yiyebileceğiniz, yanında çay ile midenizi şenlendirecek
Gül Böreği.
Şimdi sofralarınızda olmasın mı?
Malzemeler (8 kişilik)
🔶 1 kg patlıcan
💠 250 gram eski kaşar peyniri 🔶 150 gram beyaz peynir 💠 1 adet yumurta 🔶 4 adet yufka
Üzerine:
💠 Rendelenmiş eski kaşar peyniri
Gül Böreği Yapılışı
↪ Patlıcanları közledikten sonra kabuklarını soyun.
↪ Çatalla iyice ezin. Üzerine rendelenmiş eski kaşar ve beyaz peynirleri ekleyin ve karıştırın. ↪ Yufkaların her birini altı eşit parçaya ayırın. ↪ Parçaların geniş kenarlarına patlıcanlı harçtan koyun ve yufkayla birlikte yuvarlayın. ↪ Bir uçtan başlayarak, kendi etrafında sarın. Hafifçe yağlanmış tepsiye dizin. Üzerine çırpılmış yumurta sürün. ↪ Rendelenmiş eski kaşar peyniri serpin. ↪ Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
Afiyet olsun