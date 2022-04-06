Ramazan İftar Menüsü 2022 - 5. Gün

✔ Yediğimiz yemeklerin çokluğu, çeşitliliği, miktarı ya da pahalı oluşundan da öte sevdiklerimizle aynı masada olabilmek ve bir ekmeği bölüşebilmektir, önemli olan.

✔ Açlığa odaklandığımız için sinirli olabiliyoruz, kolay bir durum değil ihityacımız olan besini alamamak. Haliyle güçsüz düşebiliyoruz ama sinirli olmak orucu idrak edememek demektir. Orucun dinginliğine sığındığımızda sakinlik ve huzur da beraberinde gelecektir.

✔ Öyle ki sözlükte "günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması" anlamlarındaki ramad masdarından veya "güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer" mânasındaki ramdâ' kelimesinden türeyen Ramazan kelimesinden de zaten bizi bir kolaylık beklemediğini anlar gibiyiz. Zorluk olmadan güzellik de olmaz.

Peki bugün soframızda neler var?

Enginarlı Bakla Çorbası

Gül Böreği

Çoban Kavurma

Höşmerim

Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün

Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün

Ramazan İftar Menüsü 2022 - 3. Gün

Ramazan İftar Menüsü 2022 - 4. Gün

