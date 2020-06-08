Günlük hayatımıza rehber olacak Peygamberimizin 40 sünneti

Sözlükte "izlenen yol, yöntem, örnek alınan uygulama, örf ve gelenek" manalarındaki sünnet kelimesinin terim anlamı, İslami disiplinlere göre farklılık gösterse de bunların hepsi Resul-i Ekrem'le ilişkili olma veya onun yolunu izleme noktasında birleşir. Sünnet, Hz. Peygamberimizin söylediği söz, yaptığı fiil ve onaylarının ortak adıdır. Peygamberimiz yaşamı boyunca Müslümanlara örnek olmak için çabalamıştır. Bu anlamda sünnet; Resulullah'ın ve ashabının çağından bakıldığında insani düzlemde yaşanan İslami hayat modeli ve bir uygulamalar bütünüdür. İşte biz Müslümanların yaşam kılavuzu olacak Peygamber Efendimizin 40 sünneti...