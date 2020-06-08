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Günlük hayatımıza rehber olacak Peygamberimizin 40 sünneti

Sözlükte "izlenen yol, yöntem, örnek alınan uygulama, örf ve gelenek" manalarındaki sünnet kelimesinin terim anlamı, İslami disiplinlere göre farklılık gösterse de bunların hepsi Resul-i Ekrem'le ilişkili olma veya onun yolunu izleme noktasında birleşir. Sünnet, Hz. Peygamberimizin söylediği söz, yaptığı fiil ve onaylarının ortak adıdır. Peygamberimiz yaşamı boyunca Müslümanlara örnek olmak için çabalamıştır. Bu anlamda sünnet; Resulullah'ın ve ashabının çağından bakıldığında insani düzlemde yaşanan İslami hayat modeli ve bir uygulamalar bütünüdür. İşte biz Müslümanların yaşam kılavuzu olacak Peygamber Efendimizin 40 sünneti...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 14:30
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Suyu oturarak içer ve 3 yudumda bitirirdi.

Peygamber sevgisini anlatan ayet ve hadisler

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Suyu içmeye besmeleyle başlar bitirince hamd ederdi.

Peygamber Efendimizin son anları ve defnedilişi

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Bıyıklarını en çok kaşları kadar uzatırdı, dudakların altına sarkıtmazdı.

Peygamber Efendimiz ile ilgili ayetler videomuzu izlemek için tıklayın

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Mezarlıktan geçerken selam verirdi.

Hz. Peygamber'in fesahat mucizesi

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Ölüye definden sonra telkin verirdi.

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