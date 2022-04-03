Peygamber Efendimiz’in Ramazan ayında ettiği dualar
Ramazan'ın gelmesiyle manevi bir atmosfere giriş yaptık. İbadet iklimini tattığımız bu günlerin kıymetini Peygamber Efendimiz'in (SAV) hadisleri ile anlamış bulunmaktayız. Ramazan ayı bir ibadet ayı olduğu kadar bir dua ayıdır da. Resulullah (SAV) pek çok hadis-i şerifiyle bu ayda edilen duaların ve ibadetlerin kabul olduğuna işaret eder. Peki, Peygamber Efendimiz'in (SAV) Ramazan ayında, iftarda ve sahurda ettiği bize de etmemizi tavsiye ettiği dualar nelerdir?
Giriş Tarihi: 03.04.2022
17:10
Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
14:21
Dua etmenin ehemmiyeti
🔸 Mü'min Suresi 60. Ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyurur: ''Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir!''
➡ Bu ayet-i kerimeden anlaşılacağı üzere Rabbimiz kendisine dua etmemizi istiyor. Ta ki Rabbimiz de duamıza icabet edip kabul etsin. Peygamber Efendimiz'in Hz. Enes'ten (RA) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyrulduğu üzere ayakkabı bağcığımızı bile Allah'tan istememiz gerekir.
(Tirmizî, Daavât 149, 3607, 3608.)
Osmanlı'dan gelen bir Ramazan geleneği: İftar topu
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Mü'min Suresi 60. ayet-i kerimeyi tefsir eden bazı alimler şöyle derler: Cenabı-ı Hakk'a ettiğimiz dualarımızın bazıları hemen, bazıları uzun sürede, bazıları zahirde hiç kabul olmaz. Ancak biz aciz kullar olarak neyin bizim için hayır neyin bizim için şer olduğunu bilemeyiz. Resulullah (SAV) yine bir hadis-i şeriflerinde;
"Yeryüzünde bir müslüman Allâh'tan bir şey dilerse, günah olan bir şeyi istemediği veya akrabâsı ile alâkasını kesmeyi arzu etmediği müddetçe, Allâh Teâlâ onun murâdını mutlakâ yerine getirir veya ona vereceği şey kadar kötülüğü kendisinden uzaklaştırır." buyurdu.
Sahabe-i kiramdan bir kimse:
"–O takdirde biz Allah'tan çok şey isteriz!" deyince Peygamber Efendimiz (SAV):
"–Allâh'ın lutfu sizin istediğiniz şeylerden daha geniştir." buyurdu.
(Tirmizî, Deavât, 115/3573; Ahmed, III, 18)
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Peygamber Efendimiz'in (SAV) iftarda ettiği dua
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Peygamber Efendimiz (SAV), iftar vakti geldiğinde orucunu, "Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.
➡ Bu dua ''Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.'' anlamına gelir.
( Ebu Davud, Savm: 22)
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Resulullah Efendimiz (SAV) bir hadis-i şerifinde, "Oruç bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, ahlâksızca konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, "Ben oruçluyum." desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun (açlıktan dolayı değişen) ağız kokusu Allah nezdinde, misk kokusundan daha hoştur. (Allah, oruçlu için şöyle buyurur): "O, yemesini, içmesini ve cinsel isteklerini benim için terk ediyor. Oruç benim içindir. Onun mükâfatını ben vereceğim. Bir iyiliğe ise on misli ecir vardır."" buyurur. Kulun Allah'ın rızasına ulaştıracak bu manevi halde olması duasının da daha ihlaslı olmasını sağlar. Oruçlu halde dua etmek bu yüzden önemli bir ibadettir.
Ramazan zikirleri
Peygamber Efendimiz'in (SAV) sahurda ettiği dua
🔸 Peygamber Efendimiz'in (SAV) kaynaklarda sahurda ettiği duaya dair bir bilgi bulunmuyor. Sahurda Resulullah'ın (SAV) yemek duasını okunulabilir.
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Peygamber Efendimiz'in (SAV) yemek duası:
"Yâ Rabb! Sana, pek çok ve riya gibi şeylerden uzak ve yümn ü bereketi bulunan, nezd-i ulûhiyyetinde makbul olup merdûd olmayacak derece-i kemâl-i ihlâs üzere ve hiç bir sûrette kâfi görmiyeceğimiz ve dâima yapmaya devam edeceğimiz ve hiç bir surette bırakmıyacağımız ve kendisinden hiç bir vakit istiğna göstermiyeceğimiz bir hamd ile sana hamdederiz. Sen bizim Rabbimizsin; yani nîmetin her türlüsü ile bizi besleyen, yaşatansın."
(Buhârî, Et'ime, 54)
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Peygamber Efendimiz (SAV), sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: "Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzûrundan geri çevrilmeyip kabûl edilen sayısız hamd ile hamd ederiz."
(Buhârî, Et`ime, 54; Ebû Dâvûd, Et`ime, 52; Tirmizî, Deavât, 55)
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Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurur "Allâh Teâlâ, yemek yedikten veya bir şey içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan hoşnut olur."
(Müslim, Zikir, 89; Tirmizî, Et'ime, 18)
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