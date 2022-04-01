Teravih namazı kaç rekat nasıl kılınır? Evde teravih namazı kılınışı...

Nihayet mübarek Ramazan ayına kavuştuk. Bu akşam ilk tervih namazı kılınacak. Bilindiği üzere Teravih namazı mübarek Ramazan ayında, yatsı namazından sonra kılınır. Peki, ilk teravih ne zaman? Teravih namazı ne zaman kılınacak? Teravih namazı kaç rekat? Teravih namazı nasıl kılınır kaç rekattır? Evde teravih namazının kılınışı... Teravih namazı hakkında bilgiler... İlk teravih ne zaman 2022?

Teravih namazı kaç rekattır?

◾ ▪ ◽ Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.

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