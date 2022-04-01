Teravih namazı kaç rekat nasıl kılınır? Evde teravih namazı kılınışı...
Ramazana has bir namaz olan teravih, yatsı namazından sonra kılınır. Teravih namazı kılmanın her gün ayrı bir hikmeti vardır. Peki, Teravih namazı nasıl kılınır? Peygamberimiz teravih namazını nasıl kılardı? Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı kaç rekat nasıl kılınır? Teravih namazının faziletleri nelerdir? Teravih namazı hakkında bilmeniz gerekenler...
Giriş Tarihi: 01.04.2022
19:40
Teravih namazı kaç rekattır?
Nihayet mübarek Ramazan ayına kavuştuk. Bu akşam ilk tervih namazı kılınacak. Bilindiği üzere Teravih namazı mübarek Ramazan ayında, yatsı namazından sonra kılınır. Peki, ilk teravih ne zaman? Teravih namazı ne zaman kılınacak? Teravih namazı kaç rekat? Teravih namazı nasıl kılınır kaç rekattır? Evde teravih namazının kılınışı... Teravih namazı hakkında bilgiler... İlk teravih ne zaman 2022?
Teravih namazı kaç rekattır?
◾ ▪ ◽ Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki,
farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir. evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur.
5 vakit namaz tablosu
Teravih namazı nasıl kılınır?
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Teravih namazı yatsı namazının dört rekatlık ilk sünneti, ardından dört rekatlık farzı ve iki rekatlık sünnet-i mekkesi kılındıktan sonra "teravih namazına niyet ederek" kılınmasıyla başlar.
◾Teravih namazı daha önce belirttiğimiz gibi
iki rekat veya dört rekat olarak kılınabilir.
◾ Şayet kişi iki rekat kıldıktan sonra selam verip diğer rekatlarına selamdan sonra devam edecekse öncelikle
niyet alır ve tekbir getirerek namaza durur.
◾ Sırasıyla
Subhaneke, Fatiha ve zammı süre okuduktan sonra rükû ve secde yapar, tekrardan kıyama kalkar.
◾ Aynı sıralamayı takip ederek
ikinci rekatı tamamlar ve oturur.
◾ Oturuşta sırasıyla
Tahiyyat, Salli - Barik ve Rabbena dualarını okur ve selam verir.
◾ Dört rekat teravih namazı kılacak olan bir kimse ise yalnızca
ilk oturuşta Rabbena dualarını okumadan kıyama kalkar ve aynı yöntemi izleyerek namazını tamamlar.
◾ Dolayısıyla yirmi rekatlık bir teravih namazında ya on tane iki rekatlık teravih namazı, ya da beş tane dört rekatlık teravih namazı kılınır.
Ramazan mesajları ve sözleri
📌Teravih namazına başlarken niyet ettikten sonra her selam verişte yeniden niyet etmenin şart olup olmadığı konusunda Hanefî âlimleri farklı görüşlere sahiptir. Tercih edilen görüşe göre teravih namazı bir bütün olduğundan her iki veya dört rekâtta selam verdikten sonra
yeniden niyet etme zorunluluğu bulunmamaktadır.
📌 Teravih namazının cemaatle kılınması sünnettir. Cemaatle kılınabileceği gibi evde tek başına da kılınabilir. Yatsı namazından sonra eğer cemaatle kılınacaksa imamla birlikte niyet edilerek başlanır.
Ramazan zikirleri
1. REKAT
Cemaat halinde kılınacaksa, imamla birlikte niyet edilerek başlanır. İmam ve cemaat "Sübhaneke duası" okur, sadece imam "euzü besmele" çeker ve "Fatiha" ile birlikte Kur'an-ı Kerim'den bir sure okur.
Tek başına kılınacak ise;
"Niyet ettim Allah rızası için dört rekat teravih namazı kılmaya" diye niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. Sübhaneke duasından sonra " euzü besmele" çekerek " Fatiha" ve Kur'an-ı Kerim'den bir sure okunur.
"Allahü ekber" diyerek rükûya eğilinir ve üç defa "sübhane rabbiye'l-azim" denir. Rükûdan doğrulurken " semi'allahü limen hamideh", tam dik durunca ise "rabbena lekel hamd" denir.
"Allahü ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir ve üç defa "sübhane rabbiyel-a'lâ" denir.
Teravih namazı kaç rekat?
2. REKAT
Cemaat halinde kılınan teravihin ikinci rekatında imam " besmele, Fatiha ve Kur'an'dan bir sure" okur. Ardından rükû ve secde yapılır, "Ettahiyyatu" okumak için oturulur. İki rekât şeklinde kılınacaksa imam ve cemaat "Tahiyyat duası, salli-barik dualarıyla rabbena duaları" okur ve selam verilir. Eğer dörder rekât olarak kılınacaksa imam ve cemaat tahiyyat, salli ve barik dualarını okur sonra üçüncü rekâta kalkılır.
Tek başına kılınacak ise;
Ayağa kalkarak kıyama durulur. Besmele çekip
Fatiha okunur. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'den bir sure okunur.
"Allahü ekber" diyerek rükûya eğilinir ve üç defa "sübhane rabbiye'l-azim" denir. Rükûdan doğrulurken " semi'allahü limen hamideh", tam dik durunca ise "rabbena lekel hamd" denir.
"Allahü ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir ve üç defa "sübhane rabbiyel-a'lâ" denir.
Oturarak
Ettahiyyatu ve Allahumme salli ve Allâhumme Barik duaları okunur.
Namaz sureleri sırası... Namazda sırasıyla okunacak sure ve dualar!
Teravih kaç rekat nasıl kılınır?
3. REKAT
Cemaat halinde kılınan teravihin üçüncü rekatında imam ve cemaat " Sübhaneke" duasını okur. Ardından sadece imam "euzü besmele çekerek Fatiha ve Kur'an-ı Kerim'den bir sure" okur. Rükû ve secdenin ardından dördüncü rekâta kalkılır.
Tek başına kılınacak ise;
Sübhaneke duasından sonra euzü besmele çekerek Fatiha suresi okunur. Daha sonra Kur'an'dan bir sure okunur.
"Allahü ekber" diyerek rükûya eğilinir ve üç defa "sübhane rabbiye'l-azim" denir. Rükûdan doğrulurken " semi'allahü limen hamideh", tam dik durunca ise "rabbena lekel hamd" denir.
"Allahü ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir ve üç defa "sübhane rabbiyel-a'lâ" denir.
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