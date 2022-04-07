Orucu bozmayan durumlar neler? Sigara dumanı orucu bozar mı?
Ramazan, müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu mübarek zaman dilimi, hayatlarımıza dokunarak, dirlik ve heyecan kazandırır. Ramazan orucu, İslam'ın beş şartından biridir. Bu mübarek ayda, Müslümanlar oruç ibadetlerini hakkıyla yerine getirebilmek için uğraşırlar. Peki, orucu bozmayan durumlar neler? Sigara dumanı solumak orucu bozar mı? Orucu bozmayan şeyler..
Giriş Tarihi: 07.04.2022
16:49
Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
13:27
ORUÇ NEDİR?
📌 Oruç kelimesi, sözlükte
anlamına gelmektedir. "bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak"
📌 Orucun anlamı
, mahrum etmektir. Allah rızâsı için, gerek beslenme gerekse tat ve keyif alma kasıt ve arzusu içeren yiyip içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, özetle nefsi iştah ve şehvet duyduğu şeylerden
📌 Terim olarak oruç,
ifade eder. tan yerinin ağarmasından güneşin batmasına kadar şer'an belirlenmiş ibadeti yerine getirmek niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmayı https://www.instagram.com/p/Cb2EHLZDLNl/
KUR'AN-I KERİM'DE ORUÇ NASIL GEÇER?
📌 Oruç, Kur'ân-ı Kerîm'de
geçmektedir. on üç yerde, hadislerde ise çok sayıda
"Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız diye size de sayılı günlerde oruç farz kılındı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerde sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlara (zorlukla güç yetirebilenlere veya güç yetiremeyenlere) bir yoksulun -günlük- yiyeceği kadar fidye gerekir. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bu kendisi için bir iyiliktir. Eğer bilirseniz orucu tutmanız sizin için daha hayırlıdır. -O sayılı günler- doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerde sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşılık Allah'ı tâzim etmeniz için ve umulur ki şükredersiniz diye -oruçla yükümlü tutup hükümlerini açıklıyor-" (el-Bakara 2/183-185).
Bakara Suresi'nin tefsirini okumak için tıklayınız
ORUCUN ÖNEMİ NEDİR?
📌 Oruç Cenab-ı Hak tarafından
varılabilmesi için farz kılınmış bir ibadettir. kul olma bilincine
📌Müminlere yaraşmayan
sebebiyet vermesi de orucun mahiyetlerinden biridir. hal ve hareketlerden uzak durulmasına https://www.instagram.com/p/Cb_6HhdjsGi/
ORUCU BOZMAYAN DURUMLAR
📌Bilerek ve isteyerek yapılması halinde orucu bozan şeyler unutarak yapıldığında oruç bozulmaz.
📌 Unutularak yapılan eylem, hatırlandığında hemen terk edilmesi gerekir. Oruçlu oldu unu hatırlar ve yine devam ederse bilerek ve isteyerek orucunu bozmuş olur.
◾ Oruçlu olduğunu unutarak yemek, içmek.
Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurur: "Kim oruçlu iken unutarak yerse orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirmiş ve içirmiştir" (Buhârî, "Savm", 26)
Dişleri fırçalamak orucu bozar mı?
◾ Unutarak yiyen içen kimse, oruç tutmaktan aciz değil ise oruçlu olduğunu kendisine hatırlatmak gerekir. Aksi halde hatırlatmamak mekruhtur. Eğer oruç tutmaktan aciz ise hatırlatmamak daha iyidir.
◾ Göze sürme çekmek.
Hz. Peygamber (sav) Ramazan'da oruçlu iken sürme kullanmıştır. (Tirmizî, "Savm", 30)
◾ Diş fırçası veya misvak kullanmak.
Peygamberimiz oruçlu iken dişlerini misvak ile temizlerdi. (Tirmizî, "Savm", 29)
Ağızı çalkalamak orucu bozar mı?
◾ Ağızı çalkaladıktan sonra, ağızda kalan yaşlığı tükürükle birlikte yutmak, genizden burun içine gelen akıntıyı yutmak.
◾ Dişlerin arasından çıkan ve mideye ulamayacak kadar küçük olan kırıntıyı yutmak.
◾ Boğaza ve genze kaçırmamak kaydıyla ağızı çalkalamak, buruna su çekmek.
Yıkanmak orucu bozar mı?
◾ Yıkanmak, yüzmek.
◾ Eşini öpmek (Tirmizî, "Savm", 31)
◾ Vücuduna koku sürünmek.
Sigara dumanını solumak orucu bozar mı?
◾Dişlerin arasından çıkan ve mideye ulamayacak kadar küçük olan kırıntıyı yutmak.
◾ Boğaza ve genze kaçırmamak kaydıyla ağızı çalkalamak, buruna su çekmek.
◾Yıkanmak, yüzmek.
◾Eşini öpmek (Tirmizî, "Savm", 31)
◾ Vücuduna koku sürünmek.
◾ Boğaza duman ve toz gibi şeylerin girmesi.
Bunlardan sakınmak mümkün değildir. Ancak sigara ve benzeri şeylerin dumanını isteyerek içine çekmek orucu bozar ve hem kaza, hem kefaret gerekir.
◾ İradesi dışında az dolusu kusmak.
◾ İsteyerek ağız dolusundan az kusmak.
◾ Kusmuğu istemeden yutmak.
◾ İsteyerek ağız dolusundan kusmak ve isteyerek kusmuğu yutmakla oruç bozulur ve kaza gerekir.
Cünüp olarak sabahlamak.
◾ İhtilam olmak.
Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz. Peygamberimiz (sav) şöyle buyurur: "Üç şey orucu bozmaz: Kan aldırmak, (istem dışı) kusmak ve ihtilam olmak" (Tirmizî, "Savm", 24)