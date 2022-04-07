Orucu bozmayan durumlar neler? Sigara dumanı orucu bozar mı?

ORUCU BOZMAYAN DURUMLAR

📌Bilerek ve isteyerek yapılması halinde orucu bozan şeyler unutarak yapıldığında oruç bozulmaz.

📌 Unutularak yapılan eylem, hatırlandığında hemen terk edilmesi gerekir. Oruçlu oldu unu hatırlar ve yine devam ederse bilerek ve isteyerek orucunu bozmuş olur.

◾ Oruçlu olduğunu unutarak yemek, içmek.

Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurur:

"Kim oruçlu iken unutarak yerse orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirmiş ve içirmiştir" (Buhârî, "Savm", 26)

Dişleri fırçalamak orucu bozar mı?

◾ Unutarak yiyen içen kimse, oruç tutmaktan aciz değil ise oruçlu olduğunu kendisine hatırlatmak gerekir. Aksi halde hatırlatmamak mekruhtur. Eğer oruç tutmaktan aciz ise hatırlatmamak daha iyidir.

◾ Göze sürme çekmek.

Hz. Peygamber (sav) Ramazan'da oruçlu iken sürme kullanmıştır. (Tirmizî, "Savm", 30)

◾ Diş fırçası veya misvak kullanmak.

Peygamberimiz oruçlu iken dişlerini misvak ile temizlerdi. (Tirmizî, "Savm", 29)