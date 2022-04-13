Orucu Bozan Fakat Kefâreti Gerektirmeyen Şeyler
Orucu Bozan Fakat Kefâreti Gerektirmeyen Şeyler... Ramazan ayını oruç tutmaktan ibaret sayarak geçirmek Ramazan'ın ruhuna saygısızlık olur. Ramazan'da neyi ne için yaptığımızı okumalı ve de idrak etmeliyiz. Ramazan ayında tuttuğumuz oruçları bozan durumlar nelerdir? Kefaret gerektiren durumlar nelerdir?
Giriş Tarihi: 13.04.2022
11:58
Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
12:00
Orucu Bozan Fakat Kefâreti Gerektirmeyen Şeyler
Orucu bozduğu hâlde kefâreti gerektirmeyip yalnız kazâ îcâp eden şeyler şunlardır:
🔸 Oruçlu iken çiğ pirinç yemek, hamur yemek, un yemek.
🔸 Bir defâda çok miktarda tuz yemek.
🔸 Yenmesi âdet haline getirilmemiş -Ermeni kilinden başka bir- toprak yemek.
🔸 Pamuk veyâ kâğıt yemek.
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Orucu Bozan Fakat Kefâreti Gerektirmeyen Şeyler
🔸 Olgunlaşmamış ve pişirilmemiş ayva yâhut olgunlaşmamış yaş ceviz yemek.
🔸 Çakıl, toprak ve demir gibi maddeler yutmak.
🔸 Makattan şırınga yaptırmak yâhut mesâneye ilaç vermek.
🔸 Buruna ilaç dökmek, genize gidecek şekilde...
🔸 Bir vâsıta ile boğaza ilaç akıtmak.
🔸 Kulağa yağ damlatmak. Tabiî yıkanmalarda kulağa su gitmekle oruç bozulmazsa da, kulak içine (iç kulağa) su gitmekle orucun bozulması ihtilaflıdır. Bundan da sakınmak gerekir.
Orucu Bozan Fakat Kefâreti Gerektirmeyen Şeyler
🔸 Karın kısmında olup derine nüfuz eden yâhut başta mevcut olup dimağa kadar ulaşan derin bir yarayı ilaçlamak.
🔸 Kendi isteği ile yutmaksızın boğaza yağmur, kar veyâ dolu girmek.
🔸 Ağzı çalkalarken hatâ yolu ile su yutmak.
🔸 Zorla iftar etmeye veyâ cimâya mecbur kılınmak.
Orucu Bozan Fakat Kefâreti Gerektirmeyen Şeyler
🔸 Oruçlu kimse, uyurken başkası tarafından mîdesine gidecek şekilde boğazına su dökülmek.
🔸 Oruçlu olduğunu unutarak yedikten sonra, orucum bozulmuştur sanarak kasten iftar etmiş olmak.
🔸 Unutarak cimâ yaptıktan sonra orucum bozulmuştur sanarak kasten cimâda bulunmak.
🔸 İhtilam olduktan sonra orucu bozulduğunu zannederek iftar etmiş olmak.
Orucu Bozan Fakat Kefâreti Gerektirmeyen Şeyler
🔸 Geceleyin oruca niyet etmeyip sabahladıktan sonra zevalden önce niyet edip de sonradan iftar etmiş olmak.
🔸 Misâfir olarak sabahlayıp da ikâmete niyetten sonra iftar etmek yâhut mukim olarak sabahladıktan sonra sefere çıkıp da iftar etmek.
🔸 Sabah vakti girdiği hâlde, sahur vaktidir zannederek yemek yemiş olmak yâhut fecir doğmuş olduğu hâlde, doğuşunda şüpheye düşerek cimâ etmek, yâhut Güneş henüz batmadığı hâlde, batmıştır zannederek iftar etmek.
🔸 Dıştan yaklaşma, dokunma, sürünme, öpme sûretiyle inzal vâkî olmak.