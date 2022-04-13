Orucu Bozan Fakat Kefâreti Gerektirmeyen Şeyler

🔸 Geceleyin oruca niyet etmeyip sabahladıktan sonra zevalden önce niyet edip de sonradan iftar etmiş olmak.

🔸 Misâfir olarak sabahlayıp da ikâmete niyetten sonra iftar etmek yâhut mukim olarak sabahladıktan sonra sefere çıkıp da iftar etmek.

🔸 Sabah vakti girdiği hâlde, sahur vaktidir zannederek yemek yemiş olmak yâhut fecir doğmuş olduğu hâlde, doğuşunda şüpheye düşerek cimâ etmek, yâhut Güneş henüz batmadığı hâlde, batmıştır zannederek iftar etmek.

🔸 Dıştan yaklaşma, dokunma, sürünme, öpme sûretiyle inzal vâkî olmak.