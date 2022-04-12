Sultan Veled kimdir? Sultan Veled'in Oruç Kasidesi'nden 30 beyit...

Sultan Veled'in Oruç Kasidesi'nden beyitler

🔹 Ey muvahhid mümin ve ey irşad isteyen salik, İslam'ın en büyük rükünlerinden olan sıyam, onu layıkıyla eda eden takva sahibi zatın ruhunu ve iz'an dolu kalbini güçlendiren gizli bir sebeptir. O, bilinmeyen garip şeyi iyice bilici ve şeriat rumuzlarını ve tarikat sırlarını fevkalâde anlayıcı eder. Eğer sen de sırlara ulaşıp zühdünle seçkinler arasına girmek istersen öncelikle sıyâmı çok yüksek derecede bir emir ve iş bilmelisin.

Sultan Veled

Sıyam: Oruç

Zühd: Takva

Salik: Bir mürşidin izinde yolda olan

İz'an: Anlama yeteneği

Ham iken Allah yolunda yanan Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî