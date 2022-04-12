Sultan Veled kimdir? Sultan Veled'in Oruç Kasidesi'nden 30 beyit...
Düşünceleri ile insanlığa ışık tutan ve toplumları aydınlatan Mevlana'nın oğlu Sultan Veled, ayet ve hadisleri tefsir etmede oldukça mahirdi. Mevlana Celaleddin Rumi'den aldığı ilmi, kaleme aldığı beş eseriyle nesillere aktardı. Sultan Veled'in Ramazan hakkındaki ayetleri tefsir eder nitelikteki Oruç Kasidesi, müminler için nasihat özelliği taşır.
Giriş Tarihi: 12.04.2022
18:10
Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
10:26
Sultan Veled kimdir?
🔹 25 Nisan 1226'da doğan Sultan Veled,
Mevlana Celâleddin-i Rûmi'nin büyük oğludur.
🔹 Mevlana'nın tedrisinde yetişen
Sultan, şiirlerinde ''Veled'' mahlasını kullanır.
🔹 Kendisini;
"Babasının verdiği bilgiden ve velîlikten başka Veled'in ne bilgisi ne de velîliği vardır"; "Veled'e iyi ve kötü ne geldiyse ey kâmil kişi, Hakk'ın celâli ve O'nun altın gibi olan sözünün bağışıdır." şeklinde tanımlar.
🔹 Sultan Veled'in bilinen beş eseri vardır. Bunlar
Dîvân, İbtidâ-nâme, Rebâb-nâme, İntihâ-nâme, Ma'arif'dir.
Nesilleri ihya eden alimler: Şems-i Tebrizi, Akşemseddin, Şems-i Sivasi
Sultan Veled'in Oruç Kasidesi'nden beyitler
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Ey muvahhid mümin ve ey irşad isteyen salik, İslam'ın en büyük rükünlerinden olan sıyam, onu layıkıyla eda eden takva sahibi zatın ruhunu ve iz'an dolu kalbini güçlendiren gizli bir sebeptir. O, bilinmeyen garip şeyi iyice bilici ve şeriat rumuzlarını ve tarikat sırlarını fevkalâde anlayıcı eder. Eğer sen de sırlara ulaşıp zühdünle seçkinler arasına girmek istersen öncelikle sıyâmı çok yüksek derecede bir emir ve iş bilmelisin.
Sultan Veled
Sıyam: Oruç Zühd: Takva Salik: Bir mürşidin izinde yolda olan İz'an: Anlama yeteneği
Ham iken Allah yolunda yanan Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî
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Eğer senin ebedî hayatın semasına ve sonsuzluğun göğüne yükselmeye arzu ve isteğin var ise bil ki sıyâm senin için İlâhî tâat meydanında izzet tepesine varmağa tıpkı Burâk gibi, yol gösteren ve sabâ gibi menzil giden bir Arap atıdır.
Sultan Veled
Saba: Rüzgar
Orucun sünnetleri ve müstehapları nelerdir?
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Dünyada hiçbir tâ'at ve 'ibadet oruç gibi ışık vermez ve mü'minin kalp kandilini başka bir şey aydınlatmaz. Zira sıyâm, kalpleri ölü ve katı kimselerin basiret gözünü açan parlak bir kandil ve can gözüne hakikati gösteren bir saadet kandilidir. Bunun için çok yiyici bir kimse tabiat karanlıklarından kurtulamaz, akıl çırası marifet nuruyla aydınlanmaz ve kalp aynası da gaflet pasından temizlenmez.
Sultan Veled
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Her ne kadar oruç, her bir hayvanın eğreti hayatına noksanlık ve onları aç bırakmak da âdeta ömrüne hüsran sebebi olsa da sıyâm insanoğlunun olgunlaşmasına mahsustur ve ilâhî emaneti taşıyan Âdemoğluna oruç tutmak emredilmiştir.
Sultan Veled
İslam'ın temel değeri: Emanet