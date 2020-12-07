Napolyon'un geri çekilmesini sağlayan paşa: Kaptan-ı derya Küçük Hüseyin

Devlet adamı ve kaptan-ı derya olan Küçük Hüseyin Paşa, hayatı boyunca imparatorluğa pek çok hizmette bulundu. III. Selim'in yakın arkadaşı Hüseyin Paşa, Akdeniz'deki korsanları temizlemekten tutun da Mısır'a asker çıkartan Napolyon'u durdurmaya kadar birçok önemli başarıya imza attı. Ayrıca Osmanlı'nın yenilikçi padişahı III. Selim döneminde vezirlik yapmasına da bağlı olarak donanmada ıslahatlarda bulundu. Bu dönemde Osmanlı donanması Avrupa'nın en güçlü donanmalarından biri haline geldi. İşte Napolyon'un Mısır'dan geri çekilmesini sağlayan kaptan-ı derya ve vezir Küçük Hüseyin Paşa hakkında detaylar…