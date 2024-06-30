Kafkasya'nın simge camileri
Kafkasya, birçok halka ve devlete ev sahipliği yapan kadim bir coğrafyadır. Türklerden tutun Çeçenlere ve Gürcülere kadar pek çok millet Kafkasya'da barış içinde yaşar. Bu hoşgörünün temsili olarak da bölgenin sembol camilerini örnek gösterebiliriz. İşte, sizler için Kafkasya'nın simge camilerini bir araya getirdik.
Giriş Tarihi: 30.06.2024
16:20
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
16:31
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OSETYA, MUHTAROV CAMİİ
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Kafkasya'nın en bilinen yapılarından biri Muhtarov Camii, Rusya Federasyonu'nda, 'ne bağlı Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti Vladikavkaz şehrinde bulunur. Cami adını, yapıyı finanse eden Murtaza Muhtarov'dan alır.
🔹 Rus Çarlığı, bu şehirde cami yapımına
1900 yılında izin verir ve 14 Ekim 1908 tarihinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü ibadete açılır.
Murtaza Muhtarov kimdir?
Murtuza Muhtarov, Bakü'de Muhtarov Sarayı'nı ve Vladikavkaz'da Muhtarov Camii'ni inşa eden Azerbaycanlı iş adamıdır.
Türkistan'ın gözbebeği 10 cami
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Muhtarov Camii, Polonyalı mimar Jozef Ploszko tarafından Kahire'deki El-Ezher Camii örnek alınarak inşa edilir. Caminin genelinde gotik bir mimari üslup hakimdir.
🔹 Klasik
Rus mimari tarzını da yansıtan bu yapı, ulusal anıt olarak koruma altına alınmıştır. Aynı zamanda yapının içinde Kur'an-ı Kerim'den ayetler de göze çarpar.
Jozef Ploszko kimdir?
1867- 1931 yılları arasında yaşayan Jozef Ploszko, Polonyalı bir mimardır ve Azerbaycan'ın Bakü kentinde çok sayıda mimari projenin sahibidir.
El-Ezher Camii
Mısır'ın Kahire şehrinde bulunan El-Ezher Camii, Fâtımî Halifesi Muiz Lidinillah tarafından 970 yılında inşa edilir.
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ÇEÇENİSTAN, HZ. MUHAMMED CAMİİ
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Çeçenistan'ın en görkemli yapısı şüphesiz Şali şehrinde yer alan Hz. Muhammed Camii'dir. Yapımı yedi yıl süren cami, 23 Ağustos Cuma günü ibadete açılır.
🔹 Açılışının
23 Ağustos'ta yapılması, Çeçen halkı için oldukça önemlidir. Çünkü o gün, hain bir saldırı sonucu şehit düşen Cumhurbaşkanı Şehit Ahmet Hacı Kadirov'un 68. yaş günüdür.
Çeçenistan nerede?
Çeçenistan, Rusya Federasyonu'nun federal bölgelerinden birisidir. Kuzey Kafkasya'da, Hazar Denizi'ne 100 kilometre uzaklıkta bulunur. Cumhuriyetin başkenti Grozni şehridir.
Tarihin izinde: Kırım yapıları
🔹 Fazlasıyla büyük olan cami; içinde
30.000, avlusunda 70.000 kişinin ibadet edebileceği bir kapasiteye sahiptir. Yapı, olarak adlandırılır. "Müslümanların gururu"
🔹 Hz. Muhammed Camii,
50.000 metrekareyi kapsar ve her biri 63 metre yüksekliğinde 4 minareden oluşur. Ana kubbesi ise yaklaşık 40 metre yüksekliğindedir.
Şali şehri
Şali, Rusya'nın Çeçen Cumhuriyeti'ne bağlı Şali rayonunun merkezinde bulunan bir şehirdir.
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AZERBAYCAN, BİBİ HEYBET CAMİİ
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Bibi Heybet Camii, 13. yüzyılda Şirvanşah II. Ferruhzad bin Asitan tarafından inşa ettirilir, mimarı ise 'dir. Mahmud bin Seyyid
🔹 Bu cami
1936 yılında Sovyet rejimi tarafından yıkılmıştır. Azerbaycan bağımsızlığını kazandığında ise Haydar Aliyev tarafından 1998'de yeniden inşa edilmiştir.
Şirvanşahlar kim?
Şirvanşahlar, Güneydoğu Kafkasya'da esasen şimdiki Azerbaycan ve kısmen de Dağıstan topraklarında, bir zamanlar var olan devletin adıdır.
Cami ve türbeleriyle Doğu Türkistan