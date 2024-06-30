Kafkasya'nın simge camileri

📍 AZERBAYCAN, BİBİ HEYBET CAMİİ

🔹 Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Bibi Heybet Camii, 13. yüzyılda Şirvanşah II. Ferruhzad bin Asitan tarafından inşa ettirilir, mimarı ise Mahmud bin Seyyid'dir.

🔹 Bu cami 1936 yılında Sovyet rejimi tarafından yıkılmıştır. Azerbaycan bağımsızlığını kazandığında ise Haydar Aliyev tarafından 1998'de yeniden inşa edilmiştir.

Şirvanşahlar kim?

Şirvanşahlar, Güneydoğu Kafkasya'da esasen şimdiki Azerbaycan ve kısmen de Dağıstan topraklarında, bir zamanlar var olan devletin adıdır.