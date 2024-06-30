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Kafkasya'nın simge camileri

Kafkasya, birçok halka ve devlete ev sahipliği yapan kadim bir coğrafyadır. Türklerden tutun Çeçenlere ve Gürcülere kadar pek çok millet Kafkasya'da barış içinde yaşar. Bu hoşgörünün temsili olarak da bölgenin sembol camilerini örnek gösterebiliriz. İşte, sizler için Kafkasya'nın simge camilerini bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 30.06.2024 16:20 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 16:31
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MUHTAROV CAMİİ
MUHTAROV CAMİİ

📍 OSETYA, MUHTAROV CAMİİ

🔹 Kafkasya'nın en bilinen yapılarından biri Muhtarov Camii, Rusya Federasyonu'nda, Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti'ne bağlı Vladikavkaz şehrinde bulunur. Cami adını, yapıyı finanse eden Murtaza Muhtarov'dan alır.

🔹 Rus Çarlığı, bu şehirde cami yapımına 1900 yılında izin verir ve 14 Ekim 1908 tarihinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü ibadete açılır.

Murtaza Muhtarov kimdir?

Murtuza Muhtarov, Bakü'de Muhtarov Sarayı'nı ve Vladikavkaz'da Muhtarov Camii'ni inşa eden Azerbaycanlı iş adamıdır.

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MUHTAROV CAMİİ MİMARİSİ
MUHTAROV CAMİİ MİMARİSİ

🔹 Muhtarov Camii, Polonyalı mimar Jozef Ploszko tarafından Kahire'deki El-Ezher Camii örnek alınarak inşa edilir. Caminin genelinde gotik bir mimari üslup hakimdir.

🔹 Klasik Rus mimari tarzını da yansıtan bu yapı, ulusal anıt olarak koruma altına alınmıştır. Aynı zamanda yapının içinde Kur'an-ı Kerim'den ayetler de göze çarpar.

Jozef Ploszko kimdir?

1867- 1931 yılları arasında yaşayan Jozef Ploszko, Polonyalı bir mimardır ve Azerbaycan'ın Bakü kentinde çok sayıda mimari projenin sahibidir.

El-Ezher Camii

Mısır'ın Kahire şehrinde bulunan El-Ezher Camii, Fâtımî Halifesi Muiz Lidinillah tarafından 970 yılında inşa edilir.

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HZ. MUHAMMED CAMİİ
HZ. MUHAMMED CAMİİ

📍 ÇEÇENİSTAN, HZ. MUHAMMED CAMİİ

🔹 Çeçenistan'ın en görkemli yapısı şüphesiz Şali şehrinde yer alan Hz. Muhammed Camii'dir. Yapımı yedi yıl süren cami, 23 Ağustos Cuma günü ibadete açılır.

🔹 Açılışının 23 Ağustos'ta yapılması, Çeçen halkı için oldukça önemlidir. Çünkü o gün, hain bir saldırı sonucu şehit düşen Cumhurbaşkanı Şehit Ahmet Hacı Kadirov'un 68. yaş günüdür.

Çeçenistan nerede?

Çeçenistan, Rusya Federasyonu'nun federal bölgelerinden birisidir. Kuzey Kafkasya'da, Hazar Denizi'ne 100 kilometre uzaklıkta bulunur. Cumhuriyetin başkenti Grozni şehridir.

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ÇEÇENİSTAN'IN KALBİ
ÇEÇENİSTAN’IN KALBİ

🔹 Fazlasıyla büyük olan cami; içinde 30.000, avlusunda 70.000 kişinin ibadet edebileceği bir kapasiteye sahiptir. Yapı, "Müslümanların gururu" olarak adlandırılır.

🔹 Hz. Muhammed Camii, 50.000 metrekareyi kapsar ve her biri 63 metre yüksekliğinde 4 minareden oluşur. Ana kubbesi ise yaklaşık 40 metre yüksekliğindedir.

Şali şehri

Şali, Rusya'nın Çeçen Cumhuriyeti'ne bağlı Şali rayonunun merkezinde bulunan bir şehirdir.

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BİBİ HEYBET CAMİİ
BİBİ HEYBET CAMİİ

📍AZERBAYCAN, BİBİ HEYBET CAMİİ

🔹 Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Bibi Heybet Camii, 13. yüzyılda Şirvanşah II. Ferruhzad bin Asitan tarafından inşa ettirilir, mimarı ise Mahmud bin Seyyid'dir.

🔹 Bu cami 1936 yılında Sovyet rejimi tarafından yıkılmıştır. Azerbaycan bağımsızlığını kazandığında ise Haydar Aliyev tarafından 1998'de yeniden inşa edilmiştir.

Şirvanşahlar kim?

Şirvanşahlar, Güneydoğu Kafkasya'da esasen şimdiki Azerbaycan ve kısmen de Dağıstan topraklarında, bir zamanlar var olan devletin adıdır.

Cami ve türbeleriyle Doğu Türkistan

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