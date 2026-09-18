Mora’da Unutulan Soykırım: Tripoliçe Katliamı

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📌Tripoliçe, Mora Yarımadası'nın orta kısmında, denizden uzak ve dağlık bir platoda yer alan son derece kritik bir şehirdi. Fatih Sultan Mehmed döneminde Osmanlı topraklarına katılan şehir, zamanla Mora Eyaleti'nin idari ve askeri yönetim merkezi haline geldi.

📌Osmanlı bürokratlarının, ordu kademelerinin, tüccarların ve zengin zanaatkarların ikamet ettiği Tripoliçe, surlarla çevrili yapısı ve gelişmiş altyapısıyla bölgenin en müstahkem noktasıydı.

📌Şehir sadece idari bir başkent değil; bünyesindeki camiler, medreseler, hanlar ve çarşılarla Türk-İslam kültürünün Mora'daki en güçlü sembolüydü. Denize doğrudan kıyısının bulunmaması, barış döneminde güvenlik sağlarken, olası bir kuşatma durumunda dışarıdan deniz yoluyla lojistik ve askeri yardım almayı imkansız kılacak stratejik bir dezavantaja da sahipti.

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