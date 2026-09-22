Filtreli Güzellik Hastalığı: Snapchat dismorfofobi
Günümüz dünyasında sosyal medya, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. İnsanlar, sosyal medya uygulamalarının kullanıma sunduğu filtreler ile kendilerini olduklarından daha güzel, alımlı ve estetik gösteriyor, filtresiz doğal hallerini ise çirkin buluyorlar. Bu durum insanların bedensel algılarında bozukluğa yani dismorfofobiye sebebiyet vererek kendilerini mutsuz ve değersiz hissetmelerine neden oluyor.
🔸 Sosyal medyanın olumlu yanları olduğu kadar birey psikolojisi açısından olumsuz yanları da oldukça fazladır. Günümüzde insanların büyük bir kısmı sosyal medyadaki beğeni ve takipçi sayılarına göre değerli olup olmadıkları kanısına varıyorlar.
🔸 Bu durum da takipçi ve beğeni sayısı fazla olan kişilerin daha değerli olduğu düşüncesini ortaya çıkarmakla kalmayarak insanları onlara benzemek için çaba sarf etmeye yöneltiyor.
🔸 Kişi, sosyal medyada kendisine ait görüntüleri toplumsal bir karar mercinin değerlendirmesine sunarak eğer beğeniliyorsa değerli olduğunu düşünür. Bu kanının olumlu olmasını sağlayan ölçütler ise "Marka giyinen, güzel yerlere giden ve güzel mekanlarda yemek yiyen insanlar değerlidir." düşüncesi.
🔸 Sosyal medya uygulamalarına kendini kaptıranlar, onun ölçütlerine göre kendilerini ve diğerlerini çirkin ve güzel olarak etiketler. Güzel fotoğraflar paylaşmayan, standartlara uymayan vücut ölçüleri ve görüntüde olan insanlar yalnızlaştırılarak bu yarış dışında kalır.
🔸 Sosyal medya uygulamaları insanların birbiriyle yarıştığı bir pazar yerine dönüştü. İnsanlar en güzel, en eğlenceli ve en çok beğeniye sahip olmak için büyük bir çaba içine girdiler.
🔸 Doğuştan getirdikleri karakteristik özelliklerini bu uğurda yitirerek birbirlerine benzemeye başlayan insanların kimilerinde bu durum öyle bir hâl alır ki estetik cerrahlara giderek beğendiği kişiye benzemek uğruna bir dizi estetik işlem yaptırırlar. Etrafımıza bir bakalım, ne kadar çok birbirine benzeyen tek tipleşmiş insan var değil mi?
🔸 Sosyal medya kullanımının oldukça yüksek olduğu günümüzde Snapchat, Instagram gibi uygulamaların kullanıma sürdüğü filtreler, gençler başta olmak üzere toplumun her kesiminden insan tarafından sıkça kullanılıyor. Fakat fotoğrafları güzelleştiren filtreler uzmanları endişelendiriyor.
🔸 Bu gerçek, gençler arasında Snapchat dismorfofobisi veya Snapchat şekil algısı bozukluğu olarak biliniyor. İnsanlar, filtrelere bağımlı hale gelerek kendilerine yabancılaşıyorlar.
🔸 Dismorfofobi bozukluğu veya diğer adıyla beden algısı bozukluğu, kişilerin vücutlarında bir kusur bulunmaması ya da küçük kusurlar bulunması durumlarında kendilerini çirkin olarak algılamasıdır. Bu kusurlarını kafalarında büyüterek takıntı haline getirip sürekli bununla uğraşmalarına ve bu kusurları düşünmelerine neden olur.
🔸 Bu rahatsızlığa sahip olan kişilerin algıları sürekli dışarıdan nasıl göründüklerine odaklıdır. Bu durum öyle bir hal alır ki sosyal hayatlarını ve ilişkilerini olumsuz etkiler.