Filtreli Güzellik Hastalığı: Snapchat dismorfofobi

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🔸 Sosyal medyanın olumlu yanları olduğu kadar birey psikolojisi açısından olumsuz yanları da oldukça fazladır. Günümüzde insanların büyük bir kısmı sosyal medyadaki beğeni ve takipçi sayılarına göre değerli olup olmadıkları kanısına varıyorlar.

🔸 Bu durum da takipçi ve beğeni sayısı fazla olan kişilerin daha değerli olduğu düşüncesini ortaya çıkarmakla kalmayarak insanları onlara benzemek için çaba sarf etmeye yöneltiyor.

Zihnin işgali: Takıntı