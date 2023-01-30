Zihnimizin bize oynadığı oyun: Varsayımlarımız

🔴 Varsaydıklarımız, hissiyat dünyamızdan da farklı şeylerdir. Temel farkındalıklarımızdan biri "Düşündüğüm şeyler gündelik hayatta beni nasıl etkiliyor?" olmalıdır.

🔴 Eğer bu hususu farkedersek varsayımlarımızla ne yapacağız, varsayımlarımız ne kadar doğru, onları çok daha kolay değerlendirebiliriz.

🔴 Yanlış varsayımlarımızın oluşmasının nedenlerinden biri de zihinsel filtrelemedir. Zihinsel filtreleme, seçici soyutlama olarak da adlandırılır.

🔴 Belli bir durumun veya olayın bütününü görmezden gelerek, yok sayarak seçtiği bir detayı öne çıkartarak bütün olayı bu ayrıntıyla tanımlamaya denir.

Bir var oluş mücadelesi: Anlaşılmak