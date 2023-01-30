Zihnimizin bize oynadığı oyun: Varsayımlarımız
Gerçekler, bazen bizim algıladığımızdan ve gördüğümüzden daha farklı olabilir. Bu farklılığın en önemli nedenlerinden biri varsayımlarımızdır. Varsayımlarımız bizim açımızdan olumlu bir durumu, olumsuz algılamamıza neden olabilirken tam tersine de sebep olabilirler. Temel olarak anne karnında başlayan varsayımlar, çevresel faktörler ve ebeveynlerin tutumuyla şekillenir ve benlik algımızı oluştururlar. Sizin için varsayımlarımızın oluşum sürecini ve yanlış varsayımlardan korunma yöntemlerini araştırdık.
Giriş Tarihi: 30.01.2023
15:04
Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
15:30
🔴 Zihnimizde kendimize ait varsayımların ve düşüncelerin kökenini aldığı noktayı fark etmek oldukça önemlidir. Zihnimizdeki düşüncelerin, inançların oluşma süreci çocukluktan, hatta anne karnına düştüğümüz andan itibaren başlar.
Varsayım ne demektir?
Varsayım, doğruluğu kanıtlanmamış olmasına rağmen doğruymuş ve gerçekmiş gibi kabul edilen düşüncelere verilen genel isimdir.
🔴 Neyi, neleri var saydığımız, bizim düşünce dünyamızı şekillendirir ve inancımızın temellerini oluşturur. Bu değerler bütünü kendimize dair inançlar, kültürel inançlar da olabilir.
🔴 Varsayımlar anne rahminde başlayıp doğum sürecinde şekillenmeye başar. Dünyaya geldikten sonra anne-baba tutumu ve çevresel faktörler gibi birçok farklı faktörle şekillenmeye başlar ve nihayetinde
da bu şekilde oluşur. kendilik inancımız
Modern çağın hastalığı: Bencillik
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Varsayımların birbirinden farklı kaynakları vardır. Aile, çevre ve medya gibi bizim dışımızdaki kaynaklar varsayımlarımızın oluşumuna neden olabilir.
🔴 Genellikle dış kaynaklardan
aldığımız mesajları çarpıtarak, yanlış anlamlandırarak veya ilişkilerimizde karşımızdakilerle düşünce ve duygularımızı doğrudan konuşup paylaşmadığımız için yanlış varsayımlar üretebiliriz.
🔴 Varsayımlarımız
sosyal ilişkilerimizde oldukça büyük etkiye sahiptir. İlişkilerimizin gidişatını belirler.
🔴 Temel olarak hakkında tamamen bilgi sahibi olmadığımız bir şeyi, durumu gerçekmiş gibi kabul ederiz ve ilişkilerimizi bu düzlem üzerine kurarız.
🔴 Bir bakıma karşımızda etkileşimde olduğumuz kişinin
kendini ifade etme hakkını alır ve ona kendini anlaşılmamış hissettirebiliriz.
🔴 Bu durumda muhatabımızı, varsayımımızı doğrulayacak şekilde davranmaya
kışkırtmış oluruz. Böylelikle kendi kehanetimizi gerçekleştiririz.
Çağın vebası: Tükenmişlik sendromu
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VAV TV'de yayınlanan " Kendini Bilmek" programının yeni bölümünde "Varsayımlarımız ve Kökeni" konusu ele alındı. Programın konukları Klinik Psikolog Zeynep Türkan ve Klinik Psikolog Hakan Mutlu konuyla ilgili görüşleri izah ettiler.
🔴 Varsayımların temelinde bildiğimizi zannetmek var diyen
Mutlu, "Gözleri miyop görme bozukluğuna sahip bir birey gözlüğünü çıkardığında beni flu görür ve bana senin yüzün flu der. Bu ne kadar gerçekçi olur? Çünkü o öyle görüyor. Peki gerçekte durum böyle mi? Ben bilmiyorum, bir seyredeyim, fevri karar vermeyeyim perspektifinde durabilirsek hadiseleri ve sorunları daha doğru anlayıp yorumlayabileceğimize dikkat çekti.
🔴 Varsaydıklarımız, hissiyat dünyamızdan da farklı şeylerdir. Temel farkındalıklarımızdan biri "Düşündüğüm şeyler gündelik hayatta beni nasıl etkiliyor?" olmalıdır.
🔴 Eğer bu hususu farkedersek varsayımlarımızla ne yapacağız, varsayımlarımız ne kadar doğru, onları çok daha kolay değerlendirebiliriz.
🔴 Yanlış varsayımlarımızın oluşmasının nedenlerinden biri de
Zihinsel filtreleme, zihinsel filtrelemedir. seçici soyutlama olarak da adlandırılır.
🔴 Belli bir durumun veya
denir. olayın bütününü görmezden gelerek, yok sayarak seçtiği bir detayı öne çıkartarak bütün olayı bu ayrıntıyla tanımlamaya
Bir var oluş mücadelesi: Anlaşılmak