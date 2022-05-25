Necip Fazıl'ın gözünden Ulu Hakan ll. Abdülhamid'in portresi

🔻 ll. Abdülhamid'in düşmanları onun hakkında her şeyi sahte bir dünya kurdular. Bunun tarih sahnesinde en yakın şahitlerinden birisi de Necip Fazıl'dı. Onu doğru bir şekilde anlatmak, Ulu Hakan'ın haklı davasını ortaya koyabilmek için bu eseri telif etti.

🔻 Necip Fazıl, bu eserinin muhtevasını şu satırlarla tarif buyurdu:

"Öyleyse bu eser, hangi neviden olursa olsun, ne bir tarih, ne bir tarihî edebiyat; sadece vakıalar temeli üzerinde, ilmî, aklî, teessürî, her melekeye dayanan bir (tez), bir (manifest), bir dâva çerçevesi..."

Necip Fazıl Kısakürek sözleri