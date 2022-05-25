Necip Fazıl'ın gözünden Ulu Hakan ll. Abdülhamid'in portresi
Necip Fazıl'ın gözünden Ulu Hakan ll. Abdülhamid'in portresi
Osmanlı İmparatorluğu'nda gelmiş 36 padişahın en büyüklerinden Ulu Hakan ll. Abdülhamid hakkında, tarihin çeşitli dönemlerinde uydurma ve yalan bilgiler şaşaa ile yayılmaya çalışıldı. Necip Fazıl ve onun bükülmez silahı Büyük Doğu ise daima bu çabanın aleyhinde, mazlum padişahın yılmaz savunuculuğunu zorlu zamanların çetin hengamesine rağmen üstlendi. Necip Fazıl, Ulu Hakan'ı gerektiğinde zindana düşmek uğruna müdafaa etti. Büyük Doğu'da düzenli bir rutinde devam eden yazıların derlenmesiyle bu eşsiz eser oluştu. Sizler için Necip Fazıl'ın 'Ulu Hakan ll. Abdülhamid' eserinden alıntılar derledik.
Giriş Tarihi: 25.05.2022
15:38
Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
16:43
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
21
"Ulu Hakan ll. Abdülhamid Han" eseri
2
21
3
21
4
21
Necip Fazıl'ın gözünden Ulu Hakan ll. Abdülhamit'in portresi